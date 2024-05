2024 har mest af alt været et år, hvor Holger Rune er løbet panden mod muren.

Det 21-årige stortalent har haft uhyre svært ved at ramme niveauet og resultaterne, hvilket har sendt ham ud af verdens top 10.

Ikke desto mindre har en af sportens helt store profiler kæmpe fidus til Rune.

Stjernen Gaël Monfils er nemlig blæst helt bagover af danskeren. Det fortæller han i et eksklusivt interview med B.T.

Gaël Monfils er blæst bagover af Holger Rune. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Gaël Monfils er blæst bagover af Holger Rune. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Reuters/Ritzau Scanpix

»Han er et monster. Han er en spiller med et fænomenalt talent, en utrolig fysik. Han er sindssyg hurtig, og jeg ved ikke, om det egentlig går op for folk derude,« fortæller den 37-årige franskmand.

»Hans evne til at dække banen er helt utrolig, han har en vild spilintelligens. Han er allerede en kæmpe spiller. Se på hans palmares, det er allerede vanvittigt i forhold til, hvor kort tid han egentlig har spillet. Han er en mester med potentialet til at blive top-stjerne. Han ligger allerede blandt de øverste, men han kommer langt. Meget langt.«

Til juni lægger den franske publikumsfavorit vejen forbi Danmark sammen med hustruen Elina Svitolina, når parret deltager i et event, hvor de skal spille showkamp mod Holger Rune og Caroline Wozniacki.

Det sker 11. juni i Jyske Bank Boxen i Herning.

Og selvom Monfils og Rune aldrig har krydset klinger – da den Paris-fødte spiller måtte trække sig inden deres fælles opgør ved French Open sidste år – virker han ikke til at være i tvivl om, hvad Rune kan.

»Han er en juvel, den knægt. Det kan jeg godt tillade mig at kalde ham, når jeg er dobbelt så gammel, som han er,« siger Gaël Monfils og bryder ud i latter.

»Han gør alt godt. Han har både en virkelig god baghånd og forhånd, han er meget solid. Men hold op, hvor bevæger han sig godt. Det er jo vildt, og det aspekt af hans spil er meget fascinerende, synes jeg. Helt ærlig, det er utroligt, hvordan han læser spillet og flytter sig.«

Gaël Monfils kan ikke huske, præcis hvornår han mødte Holger Rune første gang.

Sikkert er det dog, at danskeren dengang var juniorspiller, og at de to har trænet sammen under turneringerne i Monaco og ved sæsonfinalen for flere år siden, inden danskeren brød gennem lydmuren.

Siden da er det næsten kun gået en vej for den danske atlet, som Monfils har set stige til vejrs med raketfart.

Nu tror franskmanden – der selv nåede sin topplacering som nummer seks på verdensranglisten i 2016 – fuldt og fast på, at Rune kan blive nummer et i verden en dag.

»Selvfølgelig kan han det. Han har helt sikkert mulighed for at blive det. Om det sker, ved jeg ikke. Men selvfølgelig kan det ske.«