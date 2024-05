Alt for mange har fejlagtigt gået rundt i troen om, at de ikke var svært overvægtige, viser et nyt studie.

Antallet af svært overvægtige mænd i alderen 40 til 80 er i virkeligheden næsten dobbelt så mange i forhold til tidligere målinger. Hele 71 procent af de undersøgte mænd, viste sig at være svært overvægtige.

Det skriver BBC.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bruger BMI til at måle overvægt, men ifølge det italienske studie har det en svaghed.

BMI er en måde at udregne forholdet mellem højde og vægt, og en karakter på 30 eller derover betyder, at man er svært overvægtig.

Svær overvægt Ifølge WHO har man svær overvægt, hvis man har et BMI over 30. Men er overvægtig, hvis BMI ligger mellem 25 og 30. Sådan regner du BMI ud: Vægt i kg divideret med (højde x højde). Eksempel: 90 kg divideret med (1,80 m x 1,80 m) = 90 divideret med 3,24 = BMI 27,78. BMI skelner ikke mellem fedt og muskler. Derfor kan man også måle* 1: Talje-hofte-ratio: Mål omkredsen om livet og divider med omkredsen om hofterne. En talje-hofte-ratio ≥0,90 hos mænd og ≥0,85 hos kvinder ses som overvægt. 2: Livvidde: Mål din livvidde. Er den >94 cm for mænd og >80 cm for kvinder, har man let øget risiko for sygdom. Er livvidden >102 cm for mænd og >88 cm for kvinder, har man forøget risiko for sygdom.

Men i takt med at vi bliver ældre, svinder de flestes muskelmasse samtidig med, at mange tager fedt på.

Derfor oplever mange, at vægten næsten forbliver den samme, selvom fedtprocenten bliver højere. På den måde stiger BMI ikke.

I studiet brugte forskerne mænd og kvinders i alderen 40-80 fra en italiensk region som testpersoner.

Ved at scanne deres fedtprocent fandt Tor Vergata universitetet i Rom chokerende resultater.

Blandt deres testpersoner havde 38 procent af mændene et BMI på over 30, mens tallet for kvinder var 41 procent.

Til gengæld viste deres resultater, at 71 procent af mændene og 64 procent af kvinderne havde en fedtprocent, de vurderede til at være svært overvægtig.

Det fik forfatterne bag studiet til at betvivle WHO's metoder.

»Hvis vi fortsætter med at bruge WHO's standard for screening af fedme, misser vi mange midaldrende og ældre voksne, som er i risiko for fedmerelaterede sygdomme, herunder type 2-diabetes, hjertesygdomme og visse former for kræft,« siger medforfatter på studiet, professor Antonino De Lorenzo.

I stedet mener forskerne, at BMI's grænse for svær overvægt burde ligge på 27.

Hør den seneste udgave af podcasten Spar Kassen, hvor vi gennemgår en række apps, du kan spare penge på. Lyt i Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.