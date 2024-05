Jimmy Carter er med sine 99 år USAs ældste, nulevende ekspræsident.

Men enden nærmer sig.

Det fortalte hans barnebarn Jason Carter, da han tirsdag gik på scenen hos den organisation, som er opkaldt efter hans afdøde bedstemor, Rosalynn Carter.

Det skriver Georgia Recorder.

For nogle uger siden besøgte han sin bedstefar for at se en baseballkamp, og det var her, snakken faldt på helbredet.

»Jeg sagde: 'Bedstefar, folk spørger mig, hvordan du har det, og jeg siger, at jeg ikke ved det'. Og han sagde: 'Jeg ved det heller ikke selv',« forklarede Jason Carter under arrangementet i Carter Center i Atlanta.

Jimmy Carter valgte i 2023 – ovenpå en række ophold på sygehuset – at han ikke længere ville modtage medicinsk behandling.

I stedet ville han gerne bruge sin sidste tid i hjemmet sammen med familien. Her modtager han hospice-behandling.

Sidste år måtte Jimmy Carter også sige farvel til sin kone gennem 77 år, Rosalynn Carter, som døde i en alder af 96 år. Dette skete blot få dage efter, hun ligeledes var begyndt i hospicebehandling.

Carter var demokratisk præsident fra januar 1977 til januar 1981 og sad dermed på posten i en enkelt periode.