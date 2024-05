Saxofonisten David Sanborn er død af prostatakræft i en alder af 78 år.

Det oplyses i en meddelelse på Sanborns egen profil på det sociale medie X.

Siden 2018 har den seksdobbelte Grammy-vinder kæmpet mod prostatakræft, men saxofonisten tabte kampen søndag eftermiddag.

Efter kræftdiagnosen fortsatte David Sanborn med at spille koncerter, og musikeren havde sågar planlagte shows helt frem til 2025.

Sanborn blev født i Tampa, Florida, men voksede op i Missouri. Ifølge hans hjemmeside begyndte han at spille saxofon som en del af sin genoptræning efter at have fået polio som treårig.

Som 14-årig spillede han med blueslegender som Albert King og Little Milton.

Han har været på tour med blandt andet Stevie Wonder, Rolling Stones, David Bowie og Paul Simon.

Sanborn udgav sit første soloalbum, 'Taking Off', i 1975. Hans andet album, 'Hideawa'«, fulgte fire år senere. Sanborns andre album indeholdt bidrag fra Luther Vandross, Christian McBride, Eric Clapton og flere andre.

I marts 2024 blev Sanborn hædret i St. Louis for sit livsværk inden for jazz.

»Jeg er så glad for, at jeg er i live til at modtage dette,« sagde Sanborn dengang.

»Jeg er dybt taknemmelig og utroligt beæret over at modtage denne pris i min hjemby St. Louis.«