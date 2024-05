»Hele familien var rystet. Det er jo kun noget, som man ser på film.«

Det skulle være en ganske almindelig bisættelse af Heidi Grandts far, Hans.

Heidi ønskede at se sin far en sidste gang inden, men da kistens låg blev løftet, stod Heidi og familien forundret tilbage, forklarer hun.

»Jeg står bare og tænker: Det er jo ikke min far,« siger hun til B.T. Historien blev først bragt af Sønderborg Nyt.

For at forstå den ellers utænkelige forveksling, skal vi skrue tiden et par uger tilbage.

Heidi Grandt så sin far sidste gang en tirsdag, og om torsdagen blev han fundet død.

Ifølge Heidi levede hendes far meget isoleret og blev fundet død i eget hjem.

Derfor kom politiet ind i sagen, han blev frigivet om mandagen og ugen efter 7. maj skulle han så bisættes.

»Det var vigtigt for mig at sige ordentligt farvel, derfor ønskede jeg at se ham en sidste gang, inden han blev bisat. Vi fik derfor arrangeret, at vi kunne se ham en sidste gang.«

»Min søster og jeg stod på dagen og ventede på, at bedemanden gav os lov til at komme ind og se ham.«

Bisættelsen af Hans Grandt i Aabenraa sygehuskapel. Foto: Privatfoto Vis mere Bisættelsen af Hans Grandt i Aabenraa sygehuskapel. Foto: Privatfoto

Og da han løftede kistelåget, gjorde Heidi Grandt bedemanden opmærksom på, at det altså ikke var hendes far, der lå i kisten.

Men bedemandens forklaring var, at man jo godt kunne forandre sig efter, at man er gået bort.

»Har I så klippet ham?,« spurgte Heidi så om, men nej, det havde de ikke.

I samme øjeblik kom Heidi Grandts datter og niece ind og så, at manden i kisten også manglede en finger. Og her var Heidi sikker, for hendes far havde alle ti fingre i behold.

Har du oplevet noget lignende? Så kontakt os og skriv til sedf@bt.dk

Herefter blev bedemanden febrilsk og fandt ud af, at nummeret ikke stemte overens med papirerne.

Bedemanden har været det i 28 år og har aldrig oplevet noget lignende. Han fandt dog hurtigt ud af, at der måtte være sket en fejl på sygehuset i Aabenraa, hvor Heidis far lå i en køleboks.

»Bedemanden var virkelig flink, han var hurtig og fik hentet min far på krematoriet, hvor han fik udleveret min far, så vi kunne sige ordentligt farvel til ham.«

Men problemet sluttede ikke her.

Da Hans Grandt blev hentet på krematoriet, så betød det, at han allerede havde været i gennem en bisættelse med en familie ved sin side, som overhovedet ikke kendte ham.

For den mand, der lå i den første kiste, Heidi Grandt så, skulle nemlig være blevet bisat i en kirke tidligere på dagen.

I stedet sagde den anden familie uvidende farvel til Heidis far.

»Min far ønskede ikke en kirkelig bisættelse, så det er jeg ærgerlig over, men jeg tænker mest på den anden familie, som ikke har fået taget afsked med deres kære.«

»Vi fik heldigvis sagt ordentligt farvel til min far. Men jeg er ked af, at han er blevet bisat to gange, dog mest ked af det på den anden familiens vegne.«

Tilbage står familien Grandt og er stadig lidt rystet efter det hele.

»Det er ikke til at forstå. Det er lidt vildt det hele,« siger Heidi og fortsætter:

»Vi venter nu på, at sygehuset kontakter os. For jeg håber godt nok på en undskyldning.«

Til B.T. oplyser Sygehus Sønderjylland følgende i et mailsvar:

»Der er sket en menneskelig fejl ved overlevering af afdøde, og det beklager Sygehus Sønderjylland overfor Heidi Grandt og hendes familie. I og med at det er en menneskelig fejl, ser Sygehus Sønderjylland ingen grund til at lave om i procedurerne.«

»Sygehuset fører ikke journal over antallet af fejludleverede mors (fagudtryk for afdøde personer, red.), men vi erindrer ikke, at det er sket tidligere.«

»Da det er en personsag, har vi ikke yderligere kommentarer, men tilbyder Heidi Grandt en dialogsamtale, som vi håber, at hun vil tage imod.«