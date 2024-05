Dramat i derbyet mellem Brøndby og FCK fik et nyk op, da der opstod tumult på sidelinjen.

Ved stillingen 1-1 i slutning af første halvleg, satte Brøndby-backen Sean Klaiber sig ned med en skade lige uden for FCKs bænk, men gjorde det indenfor banen - lige ved siden af kridtstregen.

Det gjorde først FCK-træner Jacob Neestrup rasende, at Klaiber ikke bare gik ud. Herefter fik Neestrup Brøndby-assistenten Martin Retov på nakken.

Martin Retov kom så meget op i det røde felt, at Elias Jelert fik ham på halsen. Retov gav et ordentligt stød mod Jelerts hals, og så eksploderede det ellers mellem de to lejre, som du kan se i videoafspilleren øverst i artiklen.

FCKs Diogo Goncalves væltes omkuld under superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion søndag den 12. maj 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere FCKs Diogo Goncalves væltes omkuld under superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion søndag den 12. maj 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Retovs udfald mod Jelert blev takseret til en udvisning af dommer Jakob Kehlet.

Neestrup slap med en advarsel.

Stillingen er i skrivende stund 2-1 til FCK i det dramatiske derby, som du kan følge lige HER.