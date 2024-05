Det vakte stor opsigt, da en af favoritterne under dette års Eurovision pludselig blev smidt ud af konkurrencen få timer før finalen.

Nu er det afsløret, hvor mange stemmer den omdiskuterede hollandske sanger Joost Klein faktisk fik, før han røg ud.

Det var lørdag eftermiddag, at EBU - som står bag Eurovision - meldte ud, at Joost Klein ikke længere var en del af konkurrencen.

»Den hollandske artist Joost Klein kommer ikke til at deltage i den store finale i dette års Eurovision Song Contest,« lød det i en udtalelse fra EBU, som fortsatte:

Joost Klein ses her under et pressemøde torsdag aften efter semifinalen. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Joost Klein ses her under et pressemøde torsdag aften efter semifinalen. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix

»Svensk politi har undersøgt en klage fra et kvindeligt medlem af produktionsholdet efter en hændelse efter hans optræden i semifinalen torsdag aften. Mens den juridiske proces går sin gang, vil det ikke være passende for ham at fortsætte i konkurrencen.«

Den hollandske deltager med sangen 'Europapa' var før sit exit udset til at være en af favoritterne i årets konkurrence - og stemmetallene, som er offentliggjort på EurovisionWorlds hjemmeside, viser nu, hvor mange point hans sang faktisk fik.

Da Joost Klein deltog i den anden semifinale torsdag aften, fik han hele 182 point af seerne, hvilket var nok til en samlet andenplads i den forbindelse.

Sangen blev kun overgået af Israel, der fik 194 point fra seerne - som var de eneste, der gav point den aften.

Det var først i finalen, der også blev afgivet jurystemmer.

På tredjepladsen kom Armenien et stykke efter med 137 point.

I den anden semifinale, som blev afholdt om tirsdagen, indtog Kroatien førstepladsen med 177 point, mens Ukraine fulgte efter med 173 point.

Joost Klein ses her på scenen under semifinalen torsdag aften. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Joost Klein ses her på scenen under semifinalen torsdag aften. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix

I kølvandet på diskvalifikationen af den hollandske sanger er den hollandske tv-kanal Avrotros kommet med sin version af hændelsen, som førte til, at Joost Klein blev smidt ud af Eurovision.

Det gjorde man lørdag eftermiddag i et længere opslag på Instagram.

»Der skete en hændelse efter sidste torsdags forestilling. I modstrid med klare aftaler blev Joost filmet, da han lige var kommet ned fra scenen og måtte skynde sig til greenroom. I det øjeblik indikerede Joost gentagne gange, at han ikke ønskede at blive filmet. Det blev ikke respekteret,« lød det fra tv-kanalen, som står for afviklingen af Hollands nationale grandprix.

Det førte ifølge tv-kanalens udlægning af sagen til »en truende bevægelse fra Joost mod kameraet.«

»Joost rørte ikke kamerakvinden. Denne hændelse blev rapporteret, efterfulgt af en undersøgelse af EBU og politiet,« lød det i opslaget.

Selv har Joost Klein ikke udtalt sig om hændelsen eller sin udelukkelse af konkurrencen.

Sagen er endnu ved at blive efterforsket.