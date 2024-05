Kajakroeren René Holten Poulsen kvalificerede sig torsdag til OL i disciplinen 1000 meter enerkajak til et kvalifikationsstævne i Ungarn.

Men den tidligere sølvmedaljevinder ved OL i 2008 kvalificerede sig på yderst utraditionel vis.

Danmarks Kano og Kajakforbund trak nemlig deres støtte fra den dengang 33-årige Holten Poulsen i 2022, fordi de ikke troede på danskerens chancer for kvalifikation. Roeren kvalificerede sig derfor uden økonomisk og sportslig støtte fra sit eget forbund.

Og bestyrelsesformand i forbundet, Tom Faurschou, mener stadig, at det var den rette beslutning på daværende tidspunkt at trække støtten.

Kender du til et fortilfælde, hvor en atlet – som burde høre til under jeres forbund – har kvalificeret sig til OL uden støtte?

»Nej, det kan jeg ikke komme i tanke om. Ikke i mine ti år i bestyrelsen,« siger Tom Faurschou til B.T.

Så I vidste godt, at det ville blive enormt besværligt - endnu mere besværligt end det normalt er til OL - for René Holten Poulsen at kvalificere til OL uden jeres støtte?

»Jeg kan godt se, hvilken retning de her spørgsmål peger. Og jeg vil bare sige, at det var en sportslig beslutning fra vores sportslige ledelse om at trække støtten, fordi de ikke så potentialet for, at han kunne kvalificere sig til OL.«

Synes du, det var en forhastet beslutning at trække støtten? René Holten Poulsen var, og er stadig, dansk mester i 1000 meter enerkajak og den mest vindende atlet i jeres forbund nogensinde.

»Nej. På baggrund af det vi vidste dengang, synes jeg ikke, det var en forhastet beslutning. Og jeg vil gerne indvende, at vi selvfølgelig har lykønsket René og holdet omkring ham med det store resultat.«

Kan du godt se, at beslutningen ser mærkelig ud set udefra?

»Den sportslige ledelse står for at vurdere, hvem de tror kan kvalificere sig til OL, og dem stoler vi på.«

Stillede I spørgsmål til beslutningen i bestyrelsen?

»Det er ikke vores opgave i bestyrelsen at blande os politisk i de sportslige afgørelser.«

Nu har René Holten Poulsen kvalificeret sig alligevel. Og brugt betydeligt flere penge og mere tid på kvalifikationen undervejs, end han havde gjort med jeres støtte. Skylder I ham en undskyldning?

»Det vil jeg slet ikke gå ind i. Jeg vil ikke dele, hvad vi taler med René om. Vores forhold er fint i dag.«

