Hold k*** hvor fesent!

Saba formåede ikke at bryde Danmarks Eurovision-forbandelse. Det giver ingen mening, at hun ikke gik videre, men sådan har Europa igen-igen vist sig at have en løjerlig musiksmag. Her får du B.T.s dom over semifinalen.

Ja, resultatet var på flere måder uforståeligt, men showet var en stor forbedring fra i tirsdags.

Selvfølgelig hjælper det automatisk, at Danmark var med i aften, men generelt virkede det som om, svenskerne gik et ekstra gear op med en langt sjovere, festlig, underholdende semifinale.

Italien under semifinalen.

Fra værternes selvironiske start, hvor de ømt lå i et solarie og sang Loreens vindersang 'Tatoo', til musical-indslaget i 'pausen', hvor de undskyldte for, at Sverige er så gode til Eurovision – og lige fik nævnt, at Danmark … Ja, vi har ikke så meget at komme med.

Musikalsk var det i aften også et langt stærkere felt med en masse visuelt fede indslag og power-udladninger fra ikke mindst Holland, der må være en kæmpe favorit til at vinde det hele på lørdag.

Holland i semifinalen.

Hvor det virkede lidt tilfældigt at støve irske Johnny Logan af i tirsdags, var det også sjovere i aften at se gode gamle – og svenske – Herreys vende tilbage fra 1980erne med deres gyldne sko og 'Digge-Loo-Diggi-Ley'-hit til at synge rulleteksterne igennem.

Og Frankrig! Lækker, inderlig optræden.

Sceneshowet var enkelt og smukt og San Marino! De kommer til at give mig mareridt i nat, men tak for et power-angreb på resten af feltet.

Det var fedt flere gange at blive blæst igennem af diverse vanvidsindslag, selvom jeg egentlig håber, at Eurovision en dag vender tilbage til kampen om den gode melodi.

San Marino i semifinalen.

Hvis jeg skal pege på noget, der manglede, så var det hele måske lidt for pænt.

Når jeg ser et liveshow, håber jeg altid, at der går et eller andet galt eller skævt.

Ikke noget alvorligt, men noget man kan grine af eller tale om efterfølgende, og her gik det hele måske lidt for fejlfrit.

Det er selvfølgelig nemmest for værterne på den måde – og måske jeg er bare naiv – men hvor ville det være langt sjovere og mindeværdigt tv, hvis ikke et show som Eurovision blev testet SÅ meget igennem med flere daglige generalprøver.

De to værter under semifinalen.

Men, ja sikke en forbedring fra i tirsdags.

Danmark er ude. En masse dårlige sange er videre. Nu må vi se, hvad svenskerne har til os i finalen på lørdag.

