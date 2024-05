Mere end 35.000 jyske fans indtager Københavns gader og senere Parken, når Silkeborg IF brager sammen med AGF Kristi himmelfartsdag.

Og selvom de røde lamper blinker på Danmarks nationalstadion, går de til opgaven med ophøjet ro hos politiet.

»Vi har lavet en sikkerhedsvurdering af de to hold, som spiller, og derudfra har vi vurderet, at det ikke er en højrisiko kamp,« siger vicepolitiinspektør i Københavns Politi, Rune Nielsen.

Sikkerhedsvurderingen er ifølge politiets talsmand et udtryk for, hvor sandsynligt det er, at der opstår slagsmål og uroligheder mellem fangrupperne.

Enten AGFs træner Uwe Rösler eller Silkeborg IFs træner Kent Nielsen tager pokalen med hjem til Jylland torsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Enten AGFs træner Uwe Rösler eller Silkeborg IFs træner Kent Nielsen tager pokalen med hjem til Jylland torsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men de tager selvfølgelig stadig højde for den store mængde mennesker, som forsamles i hovedstaden.

»Mange mennesker samles, så vi er selvfølgelig til stede derude og klar, hvis der mod forventninger bliver skabt uro.«

»Vi forventer dog, at det bliver en kæmpe fest,« siger Rune Nielsen.

Kampen bliver skudt i gang torsdag klokken 16:00, og du kan naturligvis følge den live på bt.dk.