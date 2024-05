Martin Kjærgaard er husejer i København, og den tvist, han har med kommunen, har været dyr.

»Det har kostet 15.000 kroner indtil nu alene at gøre os i stand til at svare på kommunens spørgsmål,« siger Martin Kjærgaard.

Som B.T. allerede har beskrevet, er han sammen med sin bedre halvdel, Lea, endt i en bitter strid med Københavns Kommune om et udhus, hvor kommunen kræver tag og bygning barberet ned med 65 centimeter, fordi det står i skel.

Udhuset er 3,15 meter højt og dermed 65 centimeter højere end de tilladte 2,5 meter.

Sagen har ikke bare givet frustrationer, men også kostet dyrt, når de har skullet svare kommunen.

Embedsmændene opdagede udhuset, fordi parret henvendte sig til kommunen for at sikre sig, at småbygningerne, som den tidligere ejer havde lavet på grunden, var lovlige.

Parret var blandt andet klar til at fjerne to overdækninger for at imødekomme kommunens krav om, at der maksimalt må være 12 meter byggeri i skel på grunden, der ligger i det københavnske nordvestkvarter.

Men dialogen tog en uventet drejning. For kommunen stillede hurtigt det, som Martin Kjærgaard mener, er alt for store dokumentationskrav.

Herunder krævede kommunen blandt andet målfaste tegninger og detaljerede beregninger af det lille udhus, som er en tilbygning til et gammelt hønsehus fra 1928. Familien lå ikke inde med oplysningerne og måtte starte fra bunden af, fordi det var den tidligere ejer, der havde lavet udhuset. Også drivhuset og overdækningerne skulle der sendes tegninger på.

»Vi kan ikke selv lave målfaste tegninger og detaljerede beregninger. Vi måtte købe hjælp fra en bygningskonstruktør, vi kender. Ellers havde det ikke kunnet lade sig gøre. Det har kostet os 15.000 kroner. Det havde været dyrere, hvis ikke vi kendte en, der kunne lave det,« siger Martin Kjærgaard.

Han undrer sig over, at hans forsøg på at række ud til kommunen endte med, at han pludselig skulle dokumentere den tidligere ejers forsømmelser.

»Som borger er man magtesløs over for kommunens dokumentationskrav. Vi har jo ikke selv bygget noget af det, der står i vores have. Det stod der, da vi købte huset,« siger Martin Kjærgaard.

Det er tegninger som disse, Martin Kjærgaard måtte lave til kommunen i forsøget på at få lovliggjort et udhus. Noget han måtte købe sig til. Foto: Privat Vis mere Det er tegninger som disse, Martin Kjærgaard måtte lave til kommunen i forsøget på at få lovliggjort et udhus. Noget han måtte købe sig til. Foto: Privat

Martin Kjærgaard mener, at det havde været nemmere bare at lade som ingenting. For i Københavns Kommune er det sådan, at kommunen kun kræver lovliggørelse i tilfælde af, at borgeren henvender sig, eller hvis det bliver anmeldt.

Det kan også være i tilfælde af, at kommunen opdager et ulovligt forhold i forbindelse med en byggeansøgning.

Kommunen har pt. sat sagen i bero, fordi forvaltningen afventer resultatet af en civil retssag, som Martin Kjærgaard og hans hustru kører mod sælgeren af ejendommen.

I et svar til B.T. skriver Teknik- og Miljøforvaltningen, at »de som myndighed er forpligtede til at sikre, at byggeloven bliver overholdt, og at det i nogle tilfælde kan munde ud i fysisk lovliggørelse«.

Kommunen understreger også, at det er den »til enhver tid gældende ejer, der skal sikre, at bygningerne er lovlige«. Kommunen skriver også, at »udhusets højde og placering gør, at forvaltningen ikke kan give byggetilladelse til bibeholdelse af bebyggelsen«.

»Tilbygningen er opført i strid med de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet, som bl.a. fastlægger, at såfremt sekundær bebyggelse placeres i skel mod nabo eller sti eller nærmere skel end 2,5 m, må den samlede længde mod skel højst være 12 m samt at bygningshøjden ikke må overstige 2,5 m. Efter reglerne skal bebyggelserne derfor behandles efter nugældende bygningsreglement i sin helhed,« lyder det i svaret fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.