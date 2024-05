I lang tid var det Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, der holdt stand i meningsmålingerne, mens regeringsfællerne i Socialdemokratiet og Venstre hurtigt tog vand ind.

Sådan er det ikke længere.

Særligt den seneste måned har flere målinger vist, hvordan Moderaterne uge for uge går tilbage.

Sådan er det også i den nyeste Voxmeter-måling, hvor partiet nu står til at få 5,8 procent af stemmerne. Ved folketingsvalget landede det dengang helt nye parti på 9,3 procent.

»Det begynder at ligne en tendens, hvor det går ned ad bakke, når det er andre end Lars Løkke Rasmussen, der er i fokus. De sidste uger har det ikke mindst været 'Bosse-gate', der har været opmærksomhed på. Det kvitterer vælgerne ikke positivt for,« siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

Midt i april vakte det nemlig voldsom opsigt, da Moderaternes spidskandidat til det kommende Europa-Parlamentsvalg, Stine Bosse, flere steder fik sagt, at Moderaterne mente, at »Danmark fint kunne« tage imod 7.000 flygtninge om året.

Der gik blot få timer, før Bosse i et interview med B.T. sagde, hun måske nok havde sagt 7.000 flygtninge, men hun i virkeligheden mente nul flygtninge.

Senere samme dag forklarede Stine Bosse til Jyllands-Posten, at hun havde »været træt.«

Ifølge Qvortrup er Moderaternes helt store udfordring, at partiets opbakning fortsat i meget høj grad er bundet op på Lars Løkke Rasmussens person.

»Hans tæft og kunnen svarer nok til resten af partiets tilsammen, måske lige med undtagelse af Jakob Engel-Schmidt, der gør det godt som kulturminister. Spørgsmålet er så bare, hvor mange danskere der er opmærksomme på det,og vel i det hele taget ved, hvem der er kulturminister,« siger Henrik Qvortrup.

Den nye Voxmeter-måling byder også på endnu en ny rekord til Alex Vanopslagh og Liberal Alliance, der med 16 procent af stemmerne står til mere end end fordobling af valgresultatet fra 2022.

I en meget opsigtsvækkende måling fra Megafon i slutningen af april var Liberal Alliance ganske tæt på at distancere Socialdemokratiet som landets største parti.

Helt så gruopvækkende læsning for Socialdemokratiet er den nye Voxmeter-måling dog ikke. Partiet er dog fortsat milevidt fra valgresultatet og går med et resultat på 21,5 procent også i denne uge tilbage.

Venstre får med 8,4 procent af stemmerne et marginalt bedre resultat end sidste uges måling, hvor de hårdt prøvede Venstre-folk med et resultat på otte procent fik partiets dårligste Voxmeter-måling nogensinde.

»Regeringen er efterhånden vant til elendigheden. Det er lige nu virkelig interessant, hvad der sker, hvis Liberal Alliance pludselig i en måling er større end Socialdemokratiet. Det vil være en udvikling, der vil have voldsom psykologisk betydning på Christiansborg,« siger Henrik Qvortrup.

»Det betyder mindre, men er også interessant, om Konservative i løbet af det næste stykke tid kommer til at overhale Venstre igen. Mona Juul er som ny formand kommet godt fra start, men hun skal blive kendt bredere, før det kommer til at rykke hos vælgerne. Jeg tror dog, hun har et stort potentiale,« siger han.

Henrik Qvortrup bemærker også denne uges højdespringer i målingen, der efter et noget skuffende valgresultat i 2022 på 5,1 procent af stemmerne nu i den nye måling er oppe på 9,7 procent.

»Det kan meget vel være en faktor på spil, der handler om situationen i Gaza. Pelle Dragsted har udtalt sig ret nuanceret, men jeg tror, der er et segment blandt især dem med længere uddannelser i byerne, hvor der er en stemning imod Israel, der kan få nogen til at søge mod Enhedslisten, som mange formentlig forbinder mere en propalæstinensisk linje,« siger han.

Du kan finde hele den nye måling fra Voxmeter her.