Kan man få problemer med ordensmagten, når man går i haven og fjerner ukrudt?

Ja, det viser tre sager fra weekenden, at man faktisk godt kan.

Det fine forårsvejr har de seneste dage fået havefolket til at myldre frem, men flere steder i det sydsjællandske har kampen mod ukrudtet fået retslige konsekvenser.

En haveejere på Lolland og to i Haslev endte nemlig i løbet af weekenden med at blive sigtet for overtrædelse af beredskabsloven.

Årsagen var, at de alle tre fik sat gang i ildebrande i forbindelse med, at de gik løs på de uønskede gevækster med ukrudtsbrændere.

Det fremgår af døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Første gang, det gik galt, var fredag klokken 16.25, hvor en 41-årig kvinde fik sat ild i en hæk på Terslev Bygade ved Haslev.

Lidt senere samme dag, nærmere bestemt klokken 17.33, fik en 61-årig mand i Nakskov også sat ild i sin hæk med sin ukrudtsbrænder. Han klarede selv at slukke ilden med en vandslange.

Søndag var den gal igen i Haslev, da en 50-årig kvinde fik sat ild i et træ på Parcelvej.

I alle tre tilfælde blev de pågældende sigtet for overtrædelser af beredskabsloven.

De tre sager får nu politiet til at opfordre haveejere til at passe bedre på.

»Det er et hjælpemiddel, man skal bruge med omtanke,« lyder det fra ordensmagten.

Derfor opfordrer politiet til, at du læser de gode råd om brug af ukrudtsbrænderen på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, inden du går i krig mod ukrudtet bevæbnet med bål og brand.