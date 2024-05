Da politiet slog til ved kroen, gjorde et bemærkelsesværdigt fund.

I varevogn på parkeringspladsen var der gemt hele 500 kilo kokain.

»Det var en betydelig mængde, og beslaglæggelsen vil være et stort slag mod den kriminelle gruppe, der har forsøgt at smugle det ind i Storbritannien,« lyder det fra efterforskeren Alan French fra National Crime Agency.

Det var lørdag, at britisk politiet opsnappede narkoen i den nordlige del af landet. I den lille by Lelley.

Her blev fire personer samtidig arresteret: Tre briter mellem 22 og 32 år og en 39-årig colombianer.

Kokainen i varevognen ved Stags Head Inn menes at have en salgsværdi af hele 350 millioner kroner.

Forinden mener politiet, at smuglerne havde hentet ladningen på et større skib ud for den nordøstlige kyst.

En mindre gummibåd, der var blevet brugt til at transportere det ind på land, var således bare timer inden aktionen blevet fundet. Forladt.

»Der er ingen tvivl om, at stofferne ville være blevet solgt rundt omkring i Storbritannien og ville have medført yderligere kriminalitet og misbrug,« siger efterforskeren Alan French i en pressemeddelelse.