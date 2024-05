Spædbarnet fik pludselig hjertestop under et besøg i Legoland i Storbritannien.

Dagen efter blev moren, en 27-årig britisk kvinde, anholdt.

»Vi efterforsker en foruroligende hændelse, der involverer et meget lille barn,« som det nu lyder fra politiet ifølge blandt andre BBC, Guardian og Sky News.

Det var i torsdags lige over middag, at episoden fandt sted i Legoland Windsor.

Her blev spædbarnet – en lille dreng – hurtigt bragt til et nærliggende hospital i kritisk tilstand, efter at det lille hjerte holdt op med at slå.

Han er stadig indlagt.

Ifølge politiet mistænker man moren for at have forsømt sit barn i sådan en grad, at det førte til unødvendig skade.

Flere oplysninger om, hvad der skete, er der ikke.

Politiet har meldt ud, at man ikke har andre mistænkte i sagen, men man efterlyser vidner, der befandt sig i køen til Coastguard HQ-forlystelsen lige omkring middagstid.

Moren er blev løsladt mod kaution.

Der findes i alt ti Legoland-forlystelsesparker i verden.