Donald Trump har aldrig været bange for at gøre brug af en svulstig retorik.

Og det var han da heller ikke, da han lørdag aften var vært for et privat indsamlingsarrangement.

For nok var der tale om et privat arrangement, men mediet NBC News har fået fat i lydfiler fra arrangementet. Her kommer Donald Trump med hård kritik af præsident Joe Bidens administration.

»De her mennesker driver en Gestapo-administration,« siger den tidligere præsident på optagelserne og fortsætter:

»Biden er den værste præsident i vores lands historie. Han er modbydeligt inkompetent. Han er korrupt som bare fanden. Han er en manchurisk kandidat - han tager imod enorme summer fra Kina, Rusland, Ukraine og andre. Han er en skurk,« lød det altså ifølge NBC News.

Donald Trump ved godt, hvordan det er at stå som modtager af diverse anklager.

Han sidder for tiden på anklagebanken i en retssag i New York, hvor han er sigtet for dokumentfalsk. Oveni dette venter tre yderligere retssager.

Men det - fortalte han til arrangementet - er ikke noget, han tager så tungt.

»Man kan blive kvalt, hvis man bekymrer sig for meget. Og på en måde er jeg ligeglad. Sådan er livet,« lød det fra Donald Trump.

Han var dog ikke mere ligeglad, end at han også fik kaldt juristen Jack Smith, som står i spidsen for to af sagerne mod Trump, for 'forstyrret' og en 'ond skurk'.

Gestapo var Nazi-regimets hemmelige politi.