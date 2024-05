Der tegner sig et klart billede af krydstogtsrederiet Norwegian Cruise Line.

Hvis du ikke er der, når de sejler, så er det bare ærgerligt.

I april missede otte passagerer deres skib Norwegian Dawn fra rederiet, da det gjorde stop ved østaten São Tomé og Príncipe ud for Gabon.

Gruppen tog på udflugt, men nåede ikke tilbage, før skibet lettede anker. Det betød, ifølge et af de efterladte ægtepar, at de på 48 timer måtte rejse gennem syv afrikanske lande for at indhente skibet.

Fra rederiet var man dog klar i spyttet:

»Selv om det er en meget uheldig situation, er gæster selv ansvarlige for at nå rettidigt tilbage til skibet, hvilket løbende er blevet kommunikeret ud undervejs,« slog de fast.

Og det har et ægteparret Claudene og Richard Gordon fra Utah i USA nu også lært på den hårde måde.

Det skriver CNN.

Parret, som er henholdsvis 81 og 84 år gamle, havde bestilt et ophold på skibet 'Norwegian Viva', hvor de sammen med venner og familie skulle fejre Richard Gordons kommende 85 års fødselsdag.

Da skibet mandag lagde til kaj ved Montril i Spanien, tog ægteparret på en tur til Granada, som ikke var arrangeret af krydstogtsskibet.

Problemerne opstod, da de skulle tilbage. Et kraftigt regnskyl betød, at deres bus blev forsinket en time.

Derfor var de først tilbage ved kajen klokken 18.10, hvor skibet var sejlet afsted med Richard Gordons briller, Claudene Gordons medicin, deres ekstra høreapperater og mobilopladere.

Parret vidste godt, at sidste udkald for at være tilbage var klokken 17.30, så skibet kunne sejle afsted klokken 18. Klokken 17.45 lykkedes det parret at få kontakt til et familiemedlem på skibet, som informerede besætningen om situationen, men de slog fast, at der ikke var noget at gøre.

Skibet skulle sejle til tiden.

Men den forklaring giver Richard Gordon nu ikke meget for.

»Vores krydstogt begyndte i Lissabon, og vi tog af sted fra Lissabon omkring halvanden time efter den planlagte afgang kl. 16.00. Og den næste nat eller to var vi mindst en halv time forsinket, så det er tydeligt, at de ikke altid sejler præcis på det planlagte tidspunkt.«

Med hjælp fra familiemedlemmer om bord fik parret dog bestilt flybilletter til skibets næste havn i Mallorca, og her skete der, ifølge parret, en forbrødring med krydstogsselskabet.

»Vi fik virkelig en kongelig behandling i dag. De hentede os på hotellet i en smuk sort BMW-limousine for at køre os til skibet,« fortæller Richard Gordon.

I hans optik trækker det dog ned, at skibet i de to dage, der gik, før parret igen kom ombord, ikke forsøgte at kontakte dem.

Den udlægning er Norwegian Cruise Line dog ikke helt enig i.

»Efter flere forsøg på at kontakte disse gæster via de oplyste telefonnumre og ved at forsøge at ringe til deres nødkontakt, kunne vi ikke tale med dem direkte. Men vi arbejdede tæt sammen med de lokale havnefogeder for at arrangere, at gæsterne kunne komme ombord på skibet igen,« siger de til CNN.

De fortæller også, at de allerede aftenen før havde arrangeret afhentning af parret i Mallorca lufthavn, men at deres forsøg på at kontakte dem endnu engang var forgæves.