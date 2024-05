En grov sag om hadforbrydelse nytårsaften har ført Københavns Politi på sporet af en anden voldssag.

Men politiet kender ikke identiteten på den forurettede i den nye sag, og derfor bringer de nu en efterlysning.

Sagen drejer sig om et overfald i et S-tog 31. december cirka klokken 23:30, hvor en mand blev tildelt mindst et slag i ansigtet af en af de tre mænd, der allerede er sigtet for hadforbrydelsen på Rådhuspladsen i København.

Det oplyser Københavns Politi.

Den forurettede i S-toget vurderes til at være mellem 35 og 45 år gammel, og han var på vej til Københavns Hovedbanegård, men stod formentlig af på Dybbølsbro Station eller Carlsberg Station på Vesterbro, lyder det.

»Vi vil selvfølgelig meget gerne tale med den pågældende mand. Både for sagens opklarings skyld, men også fordi vi kan hjælpe ham med at få talt sagen igennem, vejlede ham om mulighederne for en bistandsadvokat og muligheden for at søge erstatning,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel fra Københavns Politi.

Politiet håber, at den forurettede selv vil tage kontakt, men beder også offentligheden om hjælp. Det kan være venner eller familie til den forurettede eller vidner, der så overfaldet.

Derfor offentliggør Københavns Politi et billede af den formodede gerningsmand i håb om, at der er borgere, der kan genkende ham fra S-toget og dermed også hjælpe med at finde frem til den forurettede.

Den formodede gerningsmand. Foto: Københavns Politi Vis mere Den formodede gerningsmand. Foto: Københavns Politi

Den mistænkte beskrives af politiet med følgende signalement:

Mand

Brun i huden

19 år, almindelig af bygning

Sort hår, kind- og hageskæg

Lille overskæg

Han var iført en mørk dynejakke.

Den forurettede mand, eller borgere, der har oplysninger i sagen, kan kontakte Københavns Politi på telefon 1-1-4 eller via e-mail kbh@politi.dk.