Endelig har solen og det varme vejr fået fat i Danmark.

Og selvom solsæsonen først lige er startet, så er der smæk på UV-indekset.

Det siger Peter Dalum, projektchef for solkampagnen i Kræftens Bekæmpelse.

»Vi har haft en lang vinter og et indtil nu kedeligt forår vejrmæssigt. Nu har vi pludselig varmt vejr og høj sol. Det kombineret med vores lyse hud og et højt UV-indeks gør, at det er vigtigt at skærme sig for at undgå en skoldning,« siger Peter Dalum.

Når UV-indekset bevæger sig over 3, anbefaler man at gøre brug af de tre solråd for at undgå en skoldning. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Når UV-indekset bevæger sig over 3, anbefaler man at gøre brug af de tre solråd for at undgå en skoldning. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Rådene lyder, hvis man skulle være i tvivl: husk solcreme og solhatten og søg ind i skyggen i de tidlige eftermiddagstimer.

Det til tider kølige forårsvejr snyder nemlig mange, siger Peter Dalum.

»UV-indekset i Danmark topper i slutningen af juni, og her er det måske nemmere at huske, fordi temperaturerne typisk er højere.«

Tykkelsen på ozonlaget har også noget at skulle have sagt, og det er i øjeblikket 10 procent lavere end normalt.

I dag toppede UV-indekset på 4,3 mellem klokken 12.00 og 14.00. Det beskrives som moderat intensitet. Ligeså snart indekset bevæger sig over 3, lyder anbefalingen, at man skal huske solrådene for at undgå en skoldning.

»Skoldninger er et udtryk for, at kroppens reperationssystemerne ikke kan følge med. Det er jo ikke sådan, at man med sikkerhed får kræft, hvis man bliver skoldet, men det forhøjer risikoen. Især for modermærkekræft kan vi se en sammenhæng i statistikkerne,« siger Peter Dalum.