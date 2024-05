Bjarne Henriksen er overrasket.

Den 65-årige skuespiller sagde på sine børns opfordring ja til at prøve sig af som realitystjerne, og derfor oplever han nu, at folk stopper ham på gaden med særlige tilråb.

»Der er mange, som hepper på mig. Jeg bor på Frederiksberg, og folk, som jeg aldrig har mødt før, kommer ud af døren og siger 'vi hepper på dig',« fortæller Bjarne Henriksen.

Normalt er han kendt for sine roller i film og tv-serier. B.T. møder ham eksempelvis i forbindelse med sin medvirken i den nye sæson af TV 2-serien 'Sommerdahl'.

Men for tiden er han også aktuel i TV 2s populære realityprogram 'Forræder', hvor man i de første tre afsnit allerede har kunnet se ham i flere heftige diskussioner med de andre medvirkende.

Det er der en god grund til, forklarer han:

»Jeg bestemte mig for, at hvis jeg skulle være med, så skulle der være 'nul pleasing'. Man skulle ikke begynde at lægge et 'tv-filter' på, hvor man er glad hele tiden og bare synes alt er skønt og dejligt. Det gad jeg ikke.«

Han fortsætter med et grin:

Bjarne Henriksen under et pressemøde på TV2-serien 'Sommerdahl'. Foto: TV 2 Vis mere Bjarne Henriksen under et pressemøde på TV2-serien 'Sommerdahl'. Foto: TV 2

»Det tror jeg nok, at jeg har levet lidt op til. Jeg gider ikke at lege, at vi er på hele tiden. Nu må det være som det er, og så må de se en, som man er. Der er nok nogen, der mener, jeg er en gammel sur mand, men det må de jo om.«

Bjarne Henriksen tilføjer, at det indtil videre har været 'fint nok' at se sig selv i et realityprogram.

I 'Forræder' bliver deltagerne overvåget døgnet rundt, men undervejs fandt han en måde at få lidt alene tid på.

»Jeg fandt ud af, at de ikke ville have, at man røg på kameraet, så hvis man gik udenfor for at ryge, så fulgte kameraet ikke med. Så fik man en pause,« smiler han.

Nu har du taget hul på reality-karrieren med 'Forræder'. Hvad med 'Vild med dans'?

»Nej.«

Er du blevet spurgt?

»Ja, men jeg har sagt til dem, at jeg gik på danseskole, da jeg var lille. Jeg var faktisk sportsdanser, så det ville være en unfair konkurrence.«

Han tilføjer:

»Jeg har heller ikke lyst. Jeg gider ikke høvle rundt på et dansegulv, hvor man også skal smile hele tiden. Det orker jeg ikke. Jeg ville nok være den mest irriterende danser.«

Se Bjarne Henriksen fortælle om sine oplevelser med 'Forræder' i videoen øverst.