Verdens første personlige kræftsprøjte mod modermærkekræft bliver lige nu testet på britiske patienter.

Sprøjten er skræddersyet til hver enkelt patient, og fortæller kroppen, at den skal identificere kræftceller og forhindre sygdommen i at vende tilbage.

Det skriver Sky News.

Et forsøg i fase to har vist, at sprøjtens indhold kunne reducere risikoen for tilbagevenden af modermærkekræft betydeligt.

Og nu er tredje fase så indledt under overvågning af University College London Hospitals NHS Foundation Trust

Sprøjten har også potentiale til at stoppe blære-, lunge- og nyrekræft, vurderer flere eksperter.

Dr. Heather Shaw koordinerer forsøget.

Hun siger:

»Det er noget af det mest spændende, vi har set i meget lang tid. Det er et virkeligt fintfølende værktøj.«

For at skabe den personlige behandling tager man en tumorprøve og sekventerer dens dna.

Med sprøjten kan man så få immunsystemet til at bekæmpe patientens specifikke kræfttype.

»Jeg tror, at der er et reelt håb om, at dette kan blive en gamechanger inden for immunterapi,« siger Dr. Shaw.

Fase toforsøget viste, at mennesker med højrisikomelanomer, som fik vaccinen – sammen med immunterapimedicinen Keytruda – havde cirka halvt så stor sandsynlighed (49 %) for at dø eller få deres kræft tilbage efter tre år end dem, der kun fik Keytruda.