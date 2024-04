Statsminister Mette Frederiksen (S) har formentlig vendt mundvigene ned ad, da hun så den nye meningsmåling, Megafon har lavet for TV 2 og Politiken.

Den er nemlig ikke kun en katastrofe for Venstre, men også for statsministerens parti, påpeger Henrik Qvortrup, der er B.T.s politiske analytiker.

»Det ser ud til, at Socialdemokratiet fortsætter mod bunden,« siger han.

I målingen svarer 17,6 procent af danskerne, at de ved et valg i morgen ville stemme på Socialdemokratiet.

Henrik Qvortrup er politisk analytiker på B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup er politisk analytiker på B.T. Foto: Jon Wiche

Det er et my foran Liberal Alliance, der ville få 17,2 procent af stemmerne, og langt færre end ved sidste valg, hvor 27,5 procent stemte på Socialdemokratiet.

Regeringens flertal er langt væk

Og for SVM-regeringen er flertallet også langt væk, når man ser på den nye måling.

Her svarer kun 30,7 procent af danskerne, at de ved et valg i morgen ville stemme på Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

»Det er katastrofale tal for SVM-regeringen,« siger Henrik Qvorturp.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, mener dog, at SVM-regeringens politik over den næste tid vil betyde bedre målinger for partiet.

»Der er stadig langt til næste valg, og jeg tror på, at de forandringer af samfundet, som vi er i gang med på eksempelvis ældrepleje, klima og forsvar, vil vise sig i målingerne, når danskerne oplever dem i virkeligheden,« siger han til TV 2.