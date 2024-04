Tirsdag bragte Dagbladet nyheden om, hvordan det var lykkedes en psykisk syg nordmand at snige sig ind på slottet i forbindelse med kronprins Christians 18 års fødselsdag.

Manden havde udgivet sig for at være fra mediet Vogue Scandinavia og bar et skilt fra mediet.

Men Vogue Scandinavia havde slet ikke en journalist til stede ved fødselsdagen, fortæller de til B.T.

»Vi havde ingen repræsentanter fra Vogue Scandinavia med til arrangementet,« skriver Maria Ehrnvall, head of Growth and marketing ved Vogue Scandinavia, og fortsætter:

»Dette er en meget uheldig situation, hvor en mand fejlagtigt hævdede at være tilknyttet Vogue Scandinavia for at infiltrere en prestigefyldt begivenhed. Denne mand er på ingen måde tilknyttet Vogue Scandinavia.«

Ifølge Dagbladet har manden, som sneg sig ind, tidligere været for blandt andet groft bedrageri, hvidvaskning og hensynløs adfærd.

Han er dog enten blevet løsladt eller har fået sagen henlagt på grund af sin unge alder og tvivl om egnethed til straf.

Kongehuset har ikke ønsket at kommentere episoden og henviser i stedet til PET, som stod for sikkerheden ved Kronprinsens fødselsdag.

»PET har et tæt og godt samarbejde med Kongehuset om sikkerhed og personbeskyttelse, men PET kommenterer ikke på, hvordan konkrete sikkerhedsopgaver varetages. Vi kan dog oplyse, at det pågældende arrangement efter PET’s opfattelse blev afviklet i trygge og sikre rammer,« lyder det herfra.

Alligevel lykkedes det den unge mand komme gennem sikkerhedsforanstaltningerne.

B.T.'s egen journalist, der var til stede ved fejringen af Kronprinsen, fortæller her, hvordan processen ved et stort royalt arrangement foregår.

Hvad koster et kongehus egentlig? Og hvad er det værd? Hvor mange penge bruger kongehusets medlemmer på tøj, rejser og andet? Og er der andre udgifter, som bliver dækket af staten? Det kan du høre mere om i denne uges 'Kongehuset bag kulissen':