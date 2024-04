To betjente måtte natten til onsdag hoppe i havnen ved Aalborg for at redde en ældre kvinde op.

Samtidig reddede de hendes liv.

Det skriver Nordjyske og TV Nord.

Forinden havde et vidne foretaget et alarmopkald tæt på kl. 4.30, da vedkommende havde set en person falde i vandet ved havnen på Nørresundby-siden.

Da betjentene nåede frem, så de samme syn.

»To af mine kolleger observerede her en person i vandet og afklædte sig støvler og udstyr. De sprang i vandet og fik bjærget personen,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Morten Axelsen til Nordjyske.

Den ældre kvinde havde dog ingen puls.

Men da hun efterfølgende hurtigt blev forsøgt genoplivet i en ambulance, der ligeledes var ankommet i mellemtiden, lykkedes det igen at få hendes puls til at pumpe.

Siden er hun blevet indlagt på et hospital.