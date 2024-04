»Det er meget overraskende og noget, som vi aldrig før har set i Danmark.«

Sådan lyder det fra Nanna Skaarup Andersen, afdelingslæge på Odense Universitetshospital, klinisk lektor på Syddansk Universitet og medforfatter til et nyt videnskabeligt studie, til TV 2.

Det nye studie viser nemlig, at seks personer i Danmark har fået konstateret gigt efter at være blevet smittet med borrelia efter flåtbid.

Fælles for alle seks personer er de blevet bidt i naturområdet Marbæk Plantage nord for Esbjerg i løbet af de seneste to et halvt år.

Esbjerg og Grindsted Sygehus bekræfter til mediet, at man har behandlet seks personer for gigt forårsaget af borreliabakterien.

De seks personer er primært mænd i alderen 40 til 80 år, der har fået konstateret gigt i håndled eller knæ.

Og det er altså første gang, at forskere herhjemme ser så mange tilfælde af flåtoverført gigt.

Det er ellers velkendt i USA, at den lille frygtede blodsuger kan forårsage gigtsygdom ved bid. Nu vil den danske flåtekspert undersøge, om det er samme art borreliabakterie som i USA, der er kommet til Esbjerg.