To store brag lød søndag ud fra Gotlands kyst i Sverige.

Og mandag kunne det svenske luftvåben meddele ifølge det svenske medie SVT, at der ikke var tale om en øvelse, men derimod en skarp aktion med kampfly.

Tirsdag er der kommet nye detaljer frem i sagen.

Flyvevåbnets operationschef, Jörgen Axelsson, fortæller til SVT, at Jas 39 Gripen-kampflyene skulle hurtigt op og undersøge et fremmedlegeme nær Sveriges grænse.

»Vi skulle op så hurtigt som muligt for at nå frem til det rigtige sted på det rigtige tidspunkt,« siger Axelsson og forklarer, at braget, der kunne høres, var flyene, der brød lydmuren.

Jörgen Axelsson vil ikke fortælle, hvad der fik de svenske kampfly til at flyve til vejrs med 'bragende' hastighed. Han understreger dog, at fremmede fly ikke har krænket svensk luftrum.

Efter de seneste dages hændelser har den svenske forsvarsminister, Pål Jonson (M), kritiseret det svenske forsvar for deres kommunikation, eftersom aktionen var ren rutine.

Flyvevåbnets operationschef har selv kaldt aktionen presserende, men ren rutine.

Ifølge det svenske forsvar går man altid på vingerne, når fremmede militærfly entrerer nationens luftrum, men ifølge Jörgen Axelsson, var det altså ikke årsagen til kampflyenes tilstedeværelse i luften.

Men det er ikke lang tid siden russiske fly sidst var på besøg. 10. april var tyske jagerfly på vingerne i Sverige, da et russisk fly var kommet ind i den svenske zone.