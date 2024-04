Den berygtede Levakovic-familie får lidt sværere ved at samle familien til fremtidige sammenkomster i Danmark.

I forvejen er fire medlemmer af sigøjnerklanen blevet udvist af Danmark for omfattende kriminalitet, og mandag fik yderligere tre kvinder en udvisning i seks år oven i en fængselstraf.

Det skete ved byretten på Frederiksberg, hvor sammenlagt otte personer blev kendt skyldige og straffet for en lang række af indbrud og indbrudsforsøg hos ældre.

De hårdeste straffe gik til den 64-årige Diana Petrovic og hendes 52-årige søster Monica Hansen. De hed begge tidligere Levakovic til efternavn og blev idømt fængsel i henholdsvis to år og seks måneder samt to år og otte måneder.

Samlet blev seks kvinder og to mænd i alderen 18 til 64 år idømt fængselsstraffe for at have løjet sig adgang til ældre borgeres boliger.

I nogle tilfælde lykkedes det dem at stjæle beboernes værdigenstande.

De otte personer blev straffet med fængselsstraffe på på mellem 60 dage og to år og otte måneder for i forskellige konstellationer at have ringet på hos de ældre beboere og udgivet sig for at være eksempelvis hjemmehjælpere, VVS’ere eller en nabo, der havde brug for hjælp.

De mange indbrud og indbrudsforsøg blev begået i flere bydele i København.

Hovedparten af ofrene var pensionister på over 70 år. Den ældste på 102 år fik dog afværget indbrud i sin lejlighed, da hun nægtede at åbne opgangsdøren.

I de fleste tilfælde reagerede beboerne ved at nægte at lukke tyvene ind eller ved at genne dem ud af lejlighederne, inden de nåede at stjæle noget. Men i nogle af tilfældene lykkedes det de nu dømte at slippe af sted med værdier.

»De dømte er gået målrettet efter ældre borgere og har groft udnyttet deres tillid. Derfor har retten også idømt de otte personer relativt lange straffe,« siger anklagerfuldmægtig Alexander Palne fra Københavns Politi.

Hovedparten af de dømte er i familie med hinanden. Tre af dem blev udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

»De tre udviste har alle børn i Danmark, og en af de udviste er tilmed født og opvokset herhjemme. Udvisningen afspejler derfor sagens grovhed, og at vi som samfund ikke tolererer den slags adfærd,« tilføjer anklageren.

Flere af de dømte valgte i retten at anke deres domme, mens andre udbad sig betænkningstid. En enkelt valgte at modtage dommen.