OK med 750 tankstationer stillede et krav for at blive medejer af den kriseramte dagligvarekoncern Coop.

Helt konkret har OK fået en betingelse ind i aftalen om, at energiselskabet formelt har magt til at tage store beslutninger over Coop.

»Vi har 2/3-dele af stemmerne i bestyrelsen. Det har vi betinget os i aftalen,« siger Michael Løve, der er administrerende direktør i OK.

Hans argument for betingelsen er, at Coop ikke må blive »handlingslammet«.

»Vi ville ikke risikere, at vi nogensinde kom i en situation, hvor Coop bliver handlingslammet på grund af uenighed,« siger direktøren og tilføjer:

»Det er ikke på nogen måde forhåbningen, vi gør brug af den ret, men vi vil omvendt ikke risikere, at vi ikke har taget højde for situationen. Derfor har vi konstrueret aftalen på den måde.«

Så det er OK, der sidder med magten, når der skal tages økonomiske beslutninger i Coop?



»Ja, vi har mulighed for det. Det er rigtigt,« siger Michael Løve.

Kan du sætte flere ord på, hvorfor du var nervøs for, at der kunne komme en handlingslammelse?

»Hvis der er forskellige ejere i en ejerkreds, der skal blive enige, før du kan beslutte visse ting, foreksempel en kapitaludvidelse, så risikerer du, at man ikke kan komme videre med den beslutning, fordi der nogen, der ikke vil. Og vi har simpelthen sikret, at den situation kommer vi ikke i,« siger direktøren.

Rent økonomisk er der da også enorme udfordringer i dagligvarekoncernen

Lørdag kunne Coop da også præsentere et driftsresultat på minus 717 millioner kroner, og Michael Løve har da også sagt, at Coop er i en »alvorlig økonomisk situation«.

Når nu OK har en betingelse i aftalen om at kunne tage de økonomiske beslutninger i Coop, og direktøren kalder det for en alvorlig økonomisk situation, er det store spørgsmål, hvorfor OK vil kaste en forme ind i Coop?

Michael Løve forklarer, at hele 473 af OKs tankstationer ligger sammen med Coop-butikker eller er ejede af en brugsforening, der jo er under Coop.

»Så vores afsætningskanaler er meget integreret med Coop. Derfor har vores overvejelser om at gå ind i det her fra starten af jo handlet om at beskytte vores afsætningskanaler,« siger direktøren og tilføjer:

»Vi gik ikke med nogen ambitioner om at blive dagligvarehandlere, men det er klart, at i takt med, at vi er kommet ind i det, og har lov til at kigge bag gardinerne, så ser vi også muligheder.«

