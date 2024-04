Den danske beskæftigelse er bomstærk - og det skyldes blandt andet det danske aktieflagskib Novo Nordisk.

Nye foreløbelige tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen voksede med 5.300 personer i februar. Det dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på 3.800 personer, mens den offentlige beskæftigelse steg med 1.600 personer.

Det er godt nyt for den danske økonomi, lyder det fra økonomer:

»Fremgangen i den danske beskæftigelse ser ud til at fortsætte ufortrødent ind i 2024. Her ser tempoet endda ud til at være steget. Det er godt nyt for den enkelte, men bestemt også for dansk økonomi,« lyder det fra Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv stemmer i:

»Det er mildt sagt en høj og om imponerende jobvækst vi ser i øjeblikket. Jeg havde ikke min vildeste fantasi forestillet mig en så høj jobvækst efter en periode, hvor den indenlandske økonomi ellers har stået i stampe over de seneste 2 år,« lyder det i en kommentar.

De to økonomer fremhæver blandt andet den danske medicinalindustri og specifikt Novo Nordisk, som store faktorer for fremgangen i den danske økonomi og beskæftigelse.

»Novo Nordisk trækker alene omkring 20 pct. af den samlede jobvækst i den private sektor i øjeblikket. Dertil kommer at en række støtteerhverv inden for byggeriet samt den øvrige industri og servicebranche også nyder godt af den store fremgang i medicinalindustrien,« lyder det fra Tore Stramer.

Søren Kristensen påpeger, at der kan være tegn på at opsvinget spreder sig ud til andre dele af økonomien - og at det vil være positivt:

»Godt nok er det primært medicinalindustrien, der for alvor vokser, men faktisk er der også liv i andre dele af økonomien, hvor særligt forbrugerne i 2024 igen kan spille en større rolle. Det ville være godt for økonomien og altså også for arbejdsmarkedet,« bemærker cheføkonomen.

Novo Nordisk-aktien er steget med 48,8 pct. det seneste år.

Ariklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

