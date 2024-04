Der er især ét ord, som Mette Frederiksen bestemt ikke skal bede om mere fokus på.

Mink.

Det kan man se et opslag om tonen på sociale medier, som statsministeren har lagt ud søndag formiddag.

Samtidig kan man se at der i de eksempler på grove og kritiske beskeder, som statsministeren har valgt at dele med offentligheden, ikke er et eneste af dem, der handler om kritik af hendes politik.

Det forklarer Benjamin Rud Elberth, der er digital chef i kommunikationsbureauet Operate og tidligere digital chef for Socialdemokraterne.

»Det er helt tydeligt meget nøje udvalgt, hvilke beskeder man har valgt at dele. Det sætter spørgsmålstegn ved troværdigheden, for det er underligt, at der ikke er én eneste kommentar med lidt politisk kritik af hende. I stedet er det beskeder, der er skabt til, at man skal få personlig sympati for hende,« siger han.

Han forklarer, at han særligt hæfter sig ved netop det fordi de beskeder, der er udvalgt på Mette Frederiksens profil ikke er en eneste kommentar, der handler om mink.

»Vi ved, at hun rigtig mange steder bliver kaldt 'Mette Mink' på sociale medier, og at bruge det udtryk er blevet en slags trend blandt dem, der skriver i kommentarsporene rundt omkring,« siger han og fortsætter:

»Derfor virker det påfaldende, at det ikke er med i bare én af de udvalgte beskeder. Jeg vil faktisk kalde det en fodfejl. Skulle det her virke troværdigt, burde havde man havde taget bare en af dem med,« siger han.

Han forklarer, at Mette Frederiksens opslag havner i kategorien af det, man i politisk kommunikation kalder for »hatebragging«.

Et efterhånden ældre fænomen som også Lars Løkke Rasmussen har benyttet sig af allerede tilbage i 2016, da han i en video på Facebook læste de grove kommentarer, han selv modtog op.

»Det er et godt greb til at få mobiliseret sympati hos vælgerne om noget, der ikke skiller så meget, og hvor man som politiker kan få gjort opmærksom på, at man er et ægte mennesker med følelser,« siger Elberth.

Han mener ikke, at det er tilfældigt, at det er netop nu, statsministeren vælger at lave denne type opslag.

View this post on Instagram A post shared by Mette Frederiksen (@mette)

»Hun gør det her, fordi man ved, at det virker, og hun har ryggen mod muren lige nu. Hun står dårligt i meningsmålingerne, og hun har brug for at få flyttet fokus,« forklarer han.

Når man kigger på det opslag, der er blevet lagt på både statsministerens Facebook og Instagram søndag kan man ifølge Benjamin Rud Elberth se, at der er blevet brugt ganske meget tid på at lave opslaget.

»Det er bestemt ikke noget, hun selv har siddet og brygget sammen søndag morgen ud fra nogle screenshots fra indbakken. Det er nøje udvalgte beskeder, som er blevet sat omhyggeligt op grafisk.«

Heller ikke tidspunktet for opslaget, søndag kl. 10.00, er tilfældigt, hvis man ved bare lidt om, hvordan sociale medier fungerer, og det gør statsministerens rådgivere, forklarer han.

»Det er et helt perfekt tidspunkt for den slags opslag, hvor du rammer os alle sammen, mens vi har lidt bedre tid i løbet af weekenden, og lidt mere modtagelige for lidt blødere, længere opslag,« siger han.

Virker Mette Frederiksens opslag så? Ifølge Benjamin Rud Elberth er svaret klart ja.

»Det rammer bredt og er perfekt egnet til, at rigtig mange danskere derude vil sidde og tænke, at det da også er for galt med de kommentarer. Man kan også se, at Mette Frederiksen faktisk svarer på de positive kommentarer i kommentarsporet derinde. Hun svarer ellers sjældent på kommentarer,« siger han.

Mette Frederiksens opslag på Instagram har søndag kl. 18 fået 12.538 likes, hvilket er betydeligt mere end statsministerens opslag på Instagram normalt får.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen.