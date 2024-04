Det er en del af en nøje udtænkt kommunikationsplan, når Mette Frederiksen i dag deler billeder af de grove beskeder, hun modtager på sociale medier.

Sådan lyder det fra fra B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup efter, at statsministeren søndag formiddag på sociale medier har skrevet, at det er nødvendigt med en 'debat om tonen' på sociale medier.

»Det er vildt gennemskueligt, at det her er et nøje udtænkt forsøg på at skaffe en modvindsramt og upopulær statsminister noget sympati,« lyder det fra Henrik Qvortrup.

Han peger på, at man tydeligt kan se i det opslag, statsministeren har delt på Instagram, at der er tale om en række nøje udvalgte kommentarer, der ikke handler om kritik af Mette Frederiksens politik, men i stedet er mere personligt rettede kommentarer.

»Og nej, naturligvis er det ikke i orden at skrive grimme ting til politikere. Det siger sig selv. Det er bare påfaldende, at det er lige nu, de skal deles på den her nøje udvalgte måde, der kun kan lægge op til, at folk skal fatte sympati for hende på det mere personlige plan,« siger Henrik Qvortrup.

Ifølge Henrik Qvortrup er det et velkendt kneb for trængte politikere at starte diskussioner om tonen i debatten og i den forbindelse især om tonen på de sociale medier, når man gerne vil flytte fokus fra at være trængt på andre områder.

»Man har set det så mange gange før. Det er svært at se, hvorfor det lige skulle være så vigtigt for Mette Frederiksen at gøre det her lige nu,« siger han.

»Og nej, det er heller ikke sådan, at alt hvad politikerne gør og siger, er kynisk spin. Det er bare sådan med Mette Frederiksen, at intet hun kommunikerer er tilfældigt. Hun har en helt lille hær af rådgivere ansat til at styre og planlægge hendes kommunikation – ikke mindst på sociale medier. Intet er tilfældigt,« siger han.

Han påpeger, at det flere gange er kommet offentligt frem, hvordan Mette Frederiksens sociale medier er nøje styret og planlagt.

View this post on Instagram A post shared by Mette Frederiksen (@mette)

Det fik alle blandt andet et indblik i under Tour de France i 2022, hvor en af de medarbejdere, der hjælper Mette Frederiksen med sociale medier kom til at lægge et billede op på hendes Facebook-profil med teksten: »Og så lægger jeg Kronprinsen i story.«

»Vi ved ikke, hvor mange af de her beskeder, hun overhovedet selv har læst. Vi ved bare, at der er en del mennesker inde over de opslag på hendes sociale medier, der gerne skal fremstå naturlige, og som noget Mette Frederiksen selv lige har fundet på at lægge op sådan en søndag formiddag« siger Henrik Qvortrup.

Ifølge analytikeren skal opslaget om tonen på de sociale medier søndag ses i en større sammenhæng, hvor der særligt de senere uger har været kritik af statsministeren fra ikke mindst egne socialdemokratiske rækker for at være mere optaget af international storpolitik end hvad der foregår i Danmark.

»Der er helt tydeligt blevet skruet lidt ned for billederne af Mette på de bonede gulve og op for 'nære Mette', der bager boller iført de seneste uger. Det her opslag spiller helt klart ind i arbejdet med at få flyttet samtalen væk fra den store elefant i rummet i dansk politik lige nu – nemlig hvorvidt Mette Frederiksen egentlig hellere vil noget andet end at være statsminister i Danmark,« siger Henrik Qvortrup.

Mette Frederiksens opslag på Instagram har søndag kl. 18 fået 12.538 likes, hvilket er betydeligt mere end statsministerens opslag på Instagram normalt får.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen.