Søndag morgen udviklede en studietur sig lynhurtigt til et mareridt for en gruppe tyske studerende.

For midt på motorvejen væltede en bus med 75 passagerer tæt på storbyen Dortmund i Tyskland.

Det skriver det tyske medie Bild.

Gruppen var på vej på en studietur i England, da bussen pludselig væltede ud i grøften.

I alt 27 af de unge kom til skade under ulykken. Fire af dem blev alvorligt sårede, og blev kørt på hospitalet. Det vides ikke, hvordan deres tilstand er søndag eftermiddag.

Politiet har indsat et efterforskningshold for at forsøge at finde ud af, hvorfor ulykken skete. Det oplyser politiet i Dortmund.

De studerendes tur til England er nu aflyst, og gruppen af studerende er på vej hjem til hjembyen Marburg, lyder det.