Han ved, at han kun har kort tid tilbage at leve i.

Derfor nyder han ethvert øjeblik, og lørdag kunne han så nyde en rørende hyldest på sin gamle hjemmebane.

Før det svenske brag mellem IFK Göteborg og IFK Norrköping på Gamla Ullevi var trænerelgenden Sven-Göran Eriksson i centrum.

»Det var fantastisk og helt utroligt. Jeg ved ikke, om det er regn eller tårer, men jeg tror, det er tårer. Jeg er taknemmelig, og jeg føler varme,« sagde træneren ifølge Expressen til svensk Discovery efterfølgende.

Sven-Göran Eriksson blev hyldet i Sverige lørdag. Foto: Bjorn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix

Sammen med Stig Fredriksson, der var anfører for Göteborg, da Eriksson var cheftræner, gik på banen med ham til klubsangen 'Snart skiner Poseidon'.

Fansene hyldede desuden legenden med en kæmpemæssig tifo med et billede af Sven-Göran Eriksson og teksten 'Vi ved ikke, hvor det ender, men vi ved, hvor det begynder.'

Den 76-årige tidligere toptræner er uhelbredeligt syg af kræft, og i januar stod han frem og fortalte, at han nok kun har et år tilbage af sit liv.

'Svennis', som han kaldes' stod i spidsen for Göteborg fra 1979 til 1982. Her førte han klubben til to svenske cup-titler og en triumf i UEFA Cuppen.

Siden har han vundet utallige store titler med klubber som Benfica, Roma og Lazio, mens han også har været landstræner for England og flere andre nationer.

I marts i år blev han hyldet på Liverpools hjemmebane Anfield.

