En stor sorg har ramt Wales.

For en af nationens tidligere landsholdsspillere Leighton James er gået bort i en alder af 71 år.

Det oplyser det walisiske fodboldforbund på det sociale medie X, ligesom den tidligere kantspillers ex-klubber som Swansea og Burnley udtrykker deres sorg.

»Vi er kede af at høre om Leightons bortgang. Han efterlod sig et uudsletteligt præg på denne fodboldklub, og historierne om hans evner giver stadig genlyd rundt på Turf Moor (Burnleys stadion, red.).«

It is with great sadness that we share the news that @Cymru international Leighton James has sadly passed away.



James was capped 54 times and scored 10 goals for Cymru. Amongst his most famous moments with the dragon on his shirt was scoring a penalty in a famous win over… pic.twitter.com/udyxMGSbNO — FA WALES (@FAWales) April 19, 2024

»Vores tanker er med hans familie i denne sørgelige tid,« siger Burnleys formand Alan Pace om dødsfaldet, mens Swansea beskriver Leighton James som en af klubbens fineste spillere.

James spillede knap 400 kampe for Burnley, mens han i alt nåede over 600 kampe i de engelske fodboldrækker.

For det walisiske landshold spillede han op igennem 70'erne en stor rolle med 54 landskampe og ti mål til følge - og kaldes af BBC forløberen til Ryan Giggs og Gareth Bale, der er to ikoniske kanter på det walisiske landshold.

Forbundet beskriver ham som en af stjernerne på det Wales-hold, der nåede EM-kvartfinalen i 1976, ligesom han gjorde sig bemærket, da han scorede 1-0-målet i en - for Wales - uforglemmelig sejr over England på Wembley i 1977.

Efter sin aktive karriere var han både TV-ekspert og træner i flere forskellige klubber.