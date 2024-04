Det var aldrig hans plan at skrive en bog med fokus på Lars Løkke Rasmussen, da han først begyndte at arbejde på sin bog om alkoholkulturen i dansk toppolitik.

Alligevel er netop Lars Løkke Rasmussen det navn, der bliver nævnt igen og igen, når en række nuværende og tidligere toppolitikere taler om alkohol som en del af den politiske kultur på Christiansborg.

»Det er svært at fornægte, at der i offentligheden i forvejen er en lang række historier om Lars Løkke Rasmussen og alkohol. Det er også beskrevet af andre politikere i bøger, hvordan han virker til aktivt at bruge alkohol som middel i politiske forhandlinger,« siger Jacob Pedersen.

Han er kandidat i statskundskab, journalist og nu forfatter til en ny bog, 'Politiske promiller – beretninger om alkohol i magtens centrum', der indeholder interviews med 16 nuværende eller tidligere toppolitikere.

»Det har på ingen måde været min intention at være fordømmende eller moraliserende. Målet har været at blive klogere på, hvilken rolle alkohol spiller dansk toppolitik,« siger Jacob Pedersen.

Lars Løkke Rasmussen har ikke selv ønsket at medvirke i den nye bog.

»I de interviews, jeg laver med politikerne, kan jeg konstatere, at Lars Løkke Rasmussen er et navn, som langt de fleste bringer op på et eller andet tidspunkt i samtalen. Her bliver det ofte trukket frem, at politikerne har erfaringer med, at han har brugt alkohol som led i politiske forhandlinger,« siger han.

Dansk Folkepartis tidligere formand Kristian Thulesen Dahl fortæller blandt andet i bogen, at han i sin tid aldrig tog bilen til Marienborg, når han skulle mødes med Løkke i statsministerboligen.

»Det går igen i politikernes beskrivelser af Lars Løkke Rasmussen, at han ganske enkelt har en anden stamina end de fleste andre – også, når det kommer til alkohol. Som en politiker i bogen udlægger det, er politik nogle gange end udholdenhedssport, og her er Lars Løkke Rasmussen noget særligt.«

Ifølge Jacob Pedersen har alkoholkulturen på Christiansborg, ligesom i resten af samfundet, ændret sig siden dengang, det var normalt at drikke øl til frokost i arbejdstiden, og det var velkendt, at politikerne på Christiansborg sad i kantinen, Snapstinget, i tykke tåger af cigaretrøg og drak til langt ud på aftenen.

»Større alkoholindtag er i dag snarere noget, der foregår på værtshusene omkring Borgen, men det er stadig noget, der, som det beskrives i bogen, kan ryge på bordet i forhandlinger,« siger Jacob Pedersen.

Lars Løkke Rasmussen ønsker hellere ikke over for B.T. at kommentere den nye bog.