Coop holder årsmøde fredag og lørdag, hvor der bliver taget afgørende beslutninger for koncernens fremtid.

I den forbindelse melder Irma-entusiaster sig endnu engang på banen.

For bærende kræfter blandt de meget loyale Irma-kunder er ligesom sidste år ikke vilde med de planer, der skal stemmes om på mødet, som afholdes 19. og 20. april.

»Vi håber, de stemmer nej,« siger Henrik Jarltoft, om den forestående afgørelse fra de 126 landsrådsmedlemmer.

Han og andre har derfor forfattet et åbent brev til Coops ledelse. Et brev, man blandt andet kan læse på Facebook-gruppen 'Bevar Irma', som har 23.000 medlemmer.

Grunden til at Henrik Jarltoft og andre Irma-entusiaster krydser fingre for et nej til aftalen er, at de ikke mener, den nye plan - ligesom den foregående understreger han- er opskriften på succes.

»Jeg tror ikke, det er vejen frem, og man risikerer med denne plan at hive OK med ned i faldet,« siger han.

Den nye plan, man har sat i værk, er, at sælge halvdelen af Coop Danmark til energiselskabet OK, som så kan poste penge i koncernen, ligesom de også får en lille overvægt af magt til at tage beslutningerne.

I planen lægger man det stortprofilerede projekt Coop-kæden, som skulle samle SuperBrugsen, Kvickly og Irma i en kæde, i graven

SuperBrugsen og Kvickly skal bestå, men der er ingen redningsplan til Irma.

Fra Henrik Jarltoft, som med sine egne ord er loyal Irma-kunde og bruger sin fulde tid på at få den formentlig snart hedengangne kæde genoprejst, lyder det til B.T., at Coop burde få kurator på.

I stedet for at sælge til OK og lade dem poste en masse penge i projektet, skal en kurator sørge for, at Coop fremadrettet forpligter sig til at betale 50 procent tilbage til kreditorer, og dem, de har stillet garanti for, siger han.

365 Discount skal lægges i grave, SuperBrugsen og Kvickly skal bestå, og så skal Irma igen genopstå med lignende antal butikker fra tidligere.

»Coop skal droppe discountmarkedet. Det har de tabt. Det kommer slet ikke til at kunne løbe rundt,« siger Henrik Jarltoft.

Nu taler du jo selv om, hvad der er rentabelt. Meldingen fra Coop var jo også, at Irma var en underskudsforretning. Hvorfor mener du så, den skal genopstå?

»Nu har Irmas-regnskab jo ikke været offentliggjort i nogle år, så det er, hvad de melder ud.«

Men hvorfor skulle Coop være interesset i at lukke en kæde, som er god økonomisk?

»Det ved jeg heller ikke, om den er, men i 2010 og 2011 havde Irma eget lager og eget indkøb, og dengang havde de stort overskud. Så indlemmede man Irma under Coop, og så udvandede man konceptet, og det opdagede kunderne og begyndte at sive væk.«

I nævner jo selv at Michael Løve (administrerende direktør i OK Amba og næstformand i bestyrelsen for Coop Danmark), red.) siger 'at det skib nok er sejlet' om Irma. Hvorfor bliver I ved?

»Jeg hæfter mig ved, at han siger nok sejlet. Der er et 'nok', og det giver mig håb, og jeg ved også, at Michael selv har handlet i Irma,« lyder det konkluderende fra Irma-kunden.

