Det var nogle højintense øjeblikke, som en stor gruppe passagerer ombord på Molslinjen oplevede fredag formiddag.

Her måttet kaptajnen på færgen på vej mod Aarhus foretage en undvigemanøvre for ikke at blive påsejlet af et russisk krigsskib. Pia Blak og Michael Larsen sad selv i skibets restaurant, da det skete.

»Vi var ikke nået ret langt før, skibet begyndte sejle rundt,« fortæller Pia Blak, der er 57 år og fra Vipperød.

Med sig ombord på færgen havde hun selskab af 56-årige Michael Larsen fra Højby.

»Det skabte en smule panik i restauranten, da færgen krængede og begyndte at sejle rundt,« siger han.

»Nogler folk i restauranten begyndte at råbe, da vi fik at vide, at vi sejlede rundt for at undvige et russisk krigsskib. Andre tog det mere roligt,« siger Pia Blak.

Da færgens kaptajn indledte sin undvigemanøvre, så lød forklaringen på det, der skete, også over højttalerne. Kaptajnen fortalte i den forbindelse, at det russiske krigsskib ikke fulgte søens love for hvem, der skal holde tilbage.

Det var nogle intense øjeblikke, forklarer Pia Blak og Michael Larsen.

For det betød, at de to skibe kom ganske tæt på hinanden. Michael Larsen anslår afstanden til ikke at være mere end 50 meter.

Derfor kunne de helt tydeligt se skibet, som de måtte sejle rundt om, inden turen gik videre mod Aarhus.

»Alle lagde mærke til kanonen på skibet, det er helt sikkert. Vi sejlede jo rundt om det,« siger Pia Blak.

B.T. har været i kontakt med Molslinjen, som også bekræfter sagen.

»Det står helt klart i reglerne, hvem der skal undvige hvem, og det var det skib, som skulle. Skibet fortsætter ikke med at svare på kaptajnens opkald,« siger PR & Communication Manager ved Molslinjen Jesper Maack til B.T.

Desuden bekræfter Forsvarskommandoen over for B.T., at en russisk fregat har sejlet gennem Storebælt i nordgående retning.

Ellers har de ikke yderligere at tilføje.