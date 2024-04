Tadej Pogacar gjorde grin med samtlige konkurrenter, da han på overlegen vis vandt Liège-Bastogne-Liège, hvor Mattias Skjelmose faldt fuldstændig igennem og skuffede fælt.

Herunder får du B.T.s dom over søndagens monument:

Det var tæt på umuligt at finde en dansker, der gjorde sig bare en smule bemærket.

Men midt i efterlysningen dukkede Jakob Fuglsang pludselig op.

De seneste par år må de danske tv-seere stort set have glemt, at han eksisterede, men søndag viste han kortvarigt, at der stadig er lidt liv i ham, da han førte sine kaptajner ind på de afgørende stigninger.

Og så endda i det monument, han selv vandt i 2019.

Av, av, av! Mattias Skjelmose havde banket forventningerne helt i vejret, men det gik jo fuldstændig galt, da danskeren blev sat med 13 kilometer til mål. Han faldt fuldstændig sammen.

Undervejs nævnte TV 2-kommentatoren Dennis Ritter endda, at Skjelsmose havde sms'et ham i løbet af lørdagen og sagt, at han ville give folk et show, som de sent ville glemme. Der kan vi vist roligt sige, at det her kommer folk til at glemme. Ret hurtigt.

Ja, han blev ramt af kuldechok tidligere på ugen i Flèche Wallone. Men efterfølgende har han understreget, at han er i sit livs form, og at han stadig så sig selv op podiet denne søndag.

Det kom han aldrig i nærheden af. Og danskeren er i øjeblikket LANGT fra de allerbedste ryttere.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Så var han tilbage på tronen. Og han smadrede dem alle sammen. IGEN. Det var faktisk tæt på forudsigeligt, at han ville gøre det.

Tadej Pogacar er bare uhyggelig, og det så legende let ud for ham, da han søndag gjorde grin med alle sine konkurrenter, da han stak afsted. Ikke engang Van der Poel kunne gøre noget.

Den slovenske superstjerne tager om 13 dage hul på Giro d'Italia. Og det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt han kommer til at vinde det løb.

Det eneste spændende er faktisk kun, hvor mange etapesejre han gider at tage.

Mathieu van der Poel (th.) kunne ikke engang følge med Tadej Pogacar. Foto: Dirk Waem/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mathieu van der Poel (th.) kunne ikke engang følge med Tadej Pogacar. Foto: Dirk Waem/AFP/Ritzau Scanpix

Tv-seerne måtte holde tungen lige i munden, hvis de overhovedet skulle nå at danne sig bare et lille overblik over de mange styrt, som ramte cykelmonumentet denne søndag.

Endnu en søndag, fristes man til at sige.

For dette forår har allerede været hård ved alverdens cykelstjerner. Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Remco Evepoel og Primosz Roglic er blot nogle af dem, der har været hårdt ramt.

Og man sidder lidt med en fornemmelse af, at det er stukket HELT af i år. Hver eneste uge har der stort set været uhyggelige tv-billeder af ryttere, der er endt i asfalten. Nu må det gerne snart stoppe!

1. Tadej Pogacar 6.13.48

2. Romain Bardet +1.39

3. Mathieu van der Poel +2.02

4. Maxim Van Gils

5. Aurelien Paret-Peintre

6. Mauri Vansevenant

7. Valentin Madouas

8. Alexey Lutsenko

9. Pello Bilbao

10. Tom Pidcock