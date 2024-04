Ståle Solbakken står i midten af en stor mediediskussion i Norge.

Den tidligere FCK-træner er fortrinsvis landstræner for det norske landshold, hvor han over for TV 2 Norge må stå på mål for kritkken, som holdet har mødt efter fejlsslagne kvalifikationer, men så har han også en anden rolle på kanalen.

Han er nemlig også ekspert i Champions League-udsendelserne, og det har fået Aftenpostens kommentator Daniel Røed-Johansens til at fare i flint.

»Den ene uge agerer han som kollega på turné. De bor på samme hotel, spiser sammen og arbejder sammen. I næste uge bliver han potentielt grillet af samme kanal som landsholdschef. Stropperne er for stramme. Det bliver for svært for seerne at se forskel. Det er en situation, TV 2 bør styre uden om,« siger han til VG.

TV 2 Norges sportsredaktør Vegard Jansen Hagen har tidligere forsvaret dispositionen, men nu er han vendt på en tallerken.

»Jeg svarede sidste gang, at det her var uproblematisk. Det var et tåbeligt svar. Ingen, heller ikke internt på TV 2, var særligt imponerede over det svar. For selvfølgelig kan dette i det mindste diskuteres,« siger han, men insisterer på, at det godt kan fungere.

Kommentatoren mener dog, at TV 2 har fået sovset det hele sammen, og at de risikerer at fremstå som utroværdige, når de skal gå til Solbakken i landsholdsudsendelserne.