Sikkerhedsstyrelsen opfordrer 'på det kraftigste' Ford til at oplyse kunderne om problemer med bremser på adskillige udgaver af modellen Mustang Mach-E.

Ford vurderer imidlertid, at forekomsten af problemet er 'meget lav', og at der ikke er tale om komplet bremsesvigt.

Derfor har Ford ingen planer om at følge de danske myndigheders opfordring.

Det viser korrespondance mellem Sikkerhedsstyrelsen og Ford i Europa, som B.T. har fået aktindsigt i.

I februar og marts har B.T. i en række artikler beskrevet, hvordan adskillige danskere har oplevet, at bremserne på deres Ford Mustang Mach-E har svigtet.

Det har ført til, fortæller de, at de hver især er havnet i nærulykker. Herefter har de stillet deres biler hos forhandleren, mens en undersøgelse pågår.

Nu kan B.T. afsløre, at Ford ikke har planer om at informere øvrige købere af Ford Mustang Mach-E om problemet.

I en mail dateret 22. marts skriver Sikkerhedsstyrelsen:

'Sikkerhedsstyrelsen opfordrer jer på det kraftigste til at informere brugerne af køretøjet om det periodiske bremsesvigt'.

Til det svarer en repræsentant for Ford i Tyskland den 9. april blandt andet:

»Ford planlægger i øjeblikket ikke at udsende en advarsel til kunderne, bilerne kan fortsat køres.«

Ford understreger samtidig, at man endnu ikke har oplevet et tilfælde med komplet bremsesvigt, men alene tilfælde af 'periodisk tab af bremseforstærkningsstøtte'.

»Da vi ikke var i stand til at reproducere problemet, anser vi forekomsten for at være meget lav,« forklarer Ford.

»I kombination med det faktum at køretøjet stadig opfylder alle lovmæssige krav, vurderer vi i øjeblikket, at dette emne ikke udgør en sikkerhedsrisiko for vores kunder,« lyder svaret desuden.

Men det er ikke det eneste, aktindsigten afslører.

Ford forklarer nemlig også Sikkerhedsstyrelsen, at man mener, at debat på sociale medier og en nyhedshistorie hos FDM har ført til, at flere kunder har indrapporteret en stribe vidt forskellige bremserelaterede oplevelser.

Men man oplyser samtidig, at det ikke kun er danske Ford-ejere, der oplever problemet.

»Indtil i dag har vi i alt kunnet identificere 28 tilfælde i Europa, hvor beskrivelsen matcher et periodisk tab af bremseforstærkningsstøtte,« skriver Ford til Sikkerhedsstyrelsen i mailen.

Heraf berører 10 af tilfældene kunder i Danmark, tilføjer man.

Dermed er der kommet flere til, siden Ford 8. marts oplyste over for Sikkerhedsstyrelsen, at man var bekendt med seks bekræftede tilfælde med problemer på bremserne på Ford Mustang Mach-E.

Ifølge FDM er bestanden af Ford Mustang Mach-E i Danmark i dag på godt 5.000 biler.

»Vi er overbevist om, at ekstreme vejrforhold er en af de faktorer, der har indflydelse,« skriver Ford endvidere i en mail dateret 11. marts.

9. april giver Ford desuden Sikkerhedsstyrelsen besked om, at man primært ser rapporter fra Skandinavien i vinterperioderne 2022/2023 og 2023/2024.

Ford beskriver også over for Sikkerhedsstyrelsen, hvordan man har grebet den 'omfattende' undersøgelse an.

Undervejs har man både sendt en ingeniør og en repræsentant fra en underleverandør til Aalborg for at undersøge tre af de berørte biler nærmere.

Herudover har Ford testet flere af de berørte biler i både Sverige og under forskellige forhold i vindtunnel i Köln. Også en underleverandør har arbejdet på at teste komponenter under forskellige klimaforhold, beretter man.

B.T. har kontaktet Ford Danmark og bedt dem kommentere B.T.s historie om korrespondancen med Sikkerhedsstyrelsen, men Ford er ikke vendt tilbage.

