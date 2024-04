Sanger og debattør Isam Bachiri har fået fjernet videoen fra sociale medier.

Men B.T. har fået fat på en kopi. Den viser ham indsamle penge til ambulancer til Gaza sidste år.

»Det bliver legendarisk. Det bliver historisk. Der er brug for jeres hjælp. Send jeres penge ind på det her Mobile Pay-nummer,« siger Isam Bachiri i videoen, som kan ses i toppen af artiklen.

Han står foran en ambulance. Pengene skal gå til »30 af dem her«, siger han og peger på ambulancen.

Spørgsmålet er nu, om der faktisk er blevet købt ambulancer for pengene, som lovet i videoen.

Pengene blev indsamlet til en organisation ledet af en person, der siden da er blevet sigtet i den danske terrorsag med tråde til Hamas.

Og ikke nok med det: Pengene blev indsamlet på ulovlig vis – uden gyldig tilladelse fra Indsamlingsnævnet, som B.T. har beskrevet.

Mandag kunne TV 2 så fortælle, at en del af organisationens donationer er blevet sendt videre til to tyrkiske organisationer med forbindelser til den palæstinensiske terrororganisation Hamas.

Isam Bachiri ved i dag ikke, om der er nået at blive købt ambulancer for pengene, han var med til at indsamle.

»Det ved jeg ikke. Det sidste, jeg fik at vide, var, at alle konti var frosset fra december,« skriver han til B.T.

»Hvad videoen angår, så bad jeg om at få videoen taget ned, da organisationen er på anklagebænken.«

B.T. kan på grund af navneforbud ikke skrive navnet på organisationen, som Isam Bachiri har indsamlet penge til, eller organisationens terrorsigtede leder.

Det er uvist, præcist hvad lederen af organisationen er sigtet for, men de sigtede personer i sagen er mistænkt for at have deltaget i planlægning af terror. Sagen trækker ifølge dansk politi tråde til Hamas.

B.T. har spurgt Isam Bachiri, om han fortryder indsamlingen med den viden, han har i dag.

»Nej,« siger han.

Han svarer på skrift i en sms:

»At organisationen har indsamlet penge, som kan være relateret til Hamas, som jo er Gazas svar på en ’regering’, er selvfølgelig ikke videre heldigt.«

»Men Hamas har ansvaret for driften af Gaza, så det er noget nær uundgåeligt at indsamle og fremsende penge, uden at pengene ligeledes tilkommer Hamas' genopbygningsarbejde efter de sammenstyrtede bygninger og infrastruktur, som besættelsesmagten har jævnet mod jorden,« skriver han med henvisning til Israels sønderlemmende bombning af Gaza efter Hamas' terrorangreb på Israel.

»Jeg støtter selvsagt ikke Hamas’ terrorangreb den 7. oktober, men jeg støtter helt bestemt den enkeltes ret til modstand. Og Hamas er intet andet end en modstand mod den israelske besættelsesmagts kvælende undertrykkelse af palæstinenserne,« skriver Isam Bachiri.

Lederen af organisationen, som Isam Bachiri indsamlede penge til, har tidligere været i søgelyset mistænkt for terrorfinansiering. I 2020 indberettede Civilstyrelsen personen og hans organisation til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet med ordene »der er mistanke om mulig terrorfinansiering«.

Herunder kan du se et udklip af Civilstyrelsens indberetning fra 2020: