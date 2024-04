»Jeg er ikke bare ked af det, jeg er sønderknust!«

Sådan siger designer og tv-personlighed Jim Lyngvild til B.T. om tirsdagens brand på Børsen.

Jim Lyngvild har selv frekventeret kong Christian 4.s smukke handelsbygning et væld af gange, og med flere historiske udstillinger bag sig, ikke mindst om de kongelige, så smerter det designerens kulturhjerte at se, at »en af Københavns mest ikoniske, berømte og unikke bygninger« i flammer.

»Det er en stærk del af historien, som går op i røg. Det er en af vores store københavnerbygninger, som Christian 4. opførte, og dragespiret findes kun det ene sted i verden, så det er meget, meget rørende,« lyder det fra designeren.

Jim-Martin Alexandar Konstantin Falke-Skjold Wegener Lyngvild, bedre kendt som Jim Lyngvild, er designer, forfatter og iværksætter. Han har de seneste år købt sig ind i flere forskellige danske slotte. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jim-Martin Alexandar Konstantin Falke-Skjold Wegener Lyngvild, bedre kendt som Jim Lyngvild, er designer, forfatter og iværksætter. Han har de seneste år købt sig ind i flere forskellige danske slotte. Foto: Bax Lindhardt

Jim Lyngvild er særligt berørt over den kulturhistorie, som er gået til grunde med branden. Det gælder også de historiske genstande, som kan risikere at være beskadiget som følge af branden, men det gælder også selve den historiske bygning.

»Det er en af vores smukkeste sale, og der er rigtig meget træ indeni, så der er så meget renæssanceskærearbejde, der går i stykker og som ikke kan genskabes,« begræder Jim Lyngvild.

»Det bliver jo et andet København, vi kigger ud over, når vi ikke længere ser dragespiret. Det blev genskabt i 1700-tallet efter gammelt forbillede, men det bliver altid lidt forlorent, når man genopfører noget.«

Faktisk er der endnu et aspekt ved den tragiske brand, som Jim Lyngvild næsten ikke kan bære.

Dronning Margrethe nåede lige at få udgivet sine nye fødselsdagsbilleder, førend Børsen brød i brand på hendes 84 års fødselsdag tirsdag. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset © Vis mere Dronning Margrethe nåede lige at få udgivet sine nye fødselsdagsbilleder, førend Børsen brød i brand på hendes 84 års fødselsdag tirsdag. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

Et sammenfald, som han frygter vil give genlyd i mange år fremover.

»Og så på Majestætens fødselsdag – jeg beder!« begræder designeren.

For denne tirsdag 16. april, hvor Børsens spir kollapsede, efter i 400 år at være blevet beskyttet af dragerne i det, er også dronning Margrethes fødselsdag.

»Man vil jo altid huske den dag, hvor Børsen brændte ned. Det skal ikke forbindes med dronningens fødselsdag, det skal jo være en glædens dag, men nu kan man ikke lade være med at tænke, at det også var dagen, hvor Børsen brændte og dragespiret faldt,« sukker Jim Lyngvild.

B.T. arbejder på en kommentar fra Kongehuset.