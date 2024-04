Verdens mægtigste fodboldboss er ikke så velkommen i AC Milan.

FIFA-præsidenten Gianni Infantino er ude for at vise flaget, men det er ikke alle steder, de tager imod ham med åbne arme.

Han var på besøg hos Nadia Nadim og co. i AC Milan, og her bød den danske stjerne, der var med til at promovere sidste VM-slutrunde, og klubbens øvrige profiler ham velkommen og tog billeder.

Da billederne så blev delt, kunne AC Milan-fansene ikke dy sig for at sende bister hilsen til italieneren - for han er Inter-fan.

'Ryd træningsbanen', 'slip ikke Inter-fans ind, tak' og emojier, der brækker sig, dominerer kommentarerne på opslaget.

Infantino var kort inden på besøg hos den rivaliserende Milano-klub kort inden AC Milan-visitet, hvor han sad på tribunen sammen med direktør Guiseppe ​​Marotta og vice-præsident Javier Zanetti.

Den forbindelse rørte ikke ligefrem Nadia Nadim, der muntert skrev:

»Den nuværende FIFA-præsident og den kommende?«

Ifølge Goal stod Infantino frem som Inter-fan i 2016 og bekræftede ligeledes historien i 2018.