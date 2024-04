Godmorgen og velkommen til ugens første finansielle overblik.

Henover weekenden har det første direkte angreb fra Iran på Israel overrasket verden og fået aktører på de finansielle markeder til at åbne øjnene.

Her er især olieprisen blevet påvirket, da Iran er et stort olieproducerende land.

Angrebet fik umiddelbart olieprisen til at stige, men den stabiliserede sig senere igen, efter spekulationer om at konflikten ikke ville blive optrappet yderligere, hvilket blev styrket af, at den amerikanske præsident Joe Biden meddelte, at de ikke vil støtte Israel i et modangreb.

I fredags lukkede det amerikanske marked med den værste handelsdag siden januar, hvilket smitter af på de asiatiske markeder her til morgen. Alligevel ser handelsdagen ud til at åbne i grønt herhjemme i Europa og senere i USA.

Vi starter den finansielle overflyvning i Kina, hvor markedet lige nu er åben for handel.

De kinesiske aktier falder tilbage med 0,8 pct., når man kigger på det teknologitunge Hang Seng-indeks, der hører til i Hong Kong.

Modsat stormer de kinesiske aktier, der er noteret på fastlandet, frem her til morgen. Her lyder stigningen på 1,9 pct. for CSI 300-indekset.

Ligesom i Hong Kong falder de japanske aktier. Investorerne sender det ledende Nikkei-indeks ned med 0,9 pct. her til morgen.

I Europa står de europæiske aktier til at stige, når handlen om få timer går i gang herhjemme. Futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, indikerer en stigning på 0,2 pct.

De amerikanske aktier står lige nu også til nogle små stigninger, når handlen senere i eftermiddag dansk tid går i gang på den anden side af Atlanten. Futures for det tonegivende indeks S&P-500 indikerer en stigning på 0,3 pct. Det samme gælder det teknologitunge indeks Nasdaq, mens det industritunge Dow Jones ventes at gå frem med 0,2 pct.

Olieprisen har svinget henover weekenden, men prisen er nu tilbage på samme niveau som fredag morgen. En tønde af den amerikanske WTI-olie koster mandag 85,4 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster 90,3 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen er faldet en smule tilbage siden i fredags. En ounce af det ædle metal koster nu 2.358 dollar.

Guldet er værd at følge, fordi guld opfattes af mange som en sikker havn i krisetider og har historisk klaret det godt i perioder med modvind på aktiemarkedet.

Kryptovalutaen bitcoin er steget med 1,6 pct. det seneste døgn og koster nu 64.955 dollar.

