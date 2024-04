Den 25-årige Lorena Wiebes kommer til at huske søndagens bommert hele sit liv.

For den hollandske stjerne tog sig til hovedet og stak armene i vejret i jubel, da hun krydsede målstregen som første kvinde ved Amstel Gold Race. Troede hun.

For i sekunderne efter indså hun, at hun var blevet overlistet. Og det kostede en del tårer efter løbet, hvor hun brød ud i gråd. Du kan se hændelsen i bunden af artiklen.

Den 36-årige Marianne Vos sneg sig således akkurat forbi sin landsmand og vandt i stedet storløbet for anden gang i karrieren.

Wow - VOS is the boss and wins in a bike throw ahead of the celebrating Wiebes #amstelgoldrace pic.twitter.com/JaSSZzB2AU — Andrew Hood (@EuroHoody) April 14, 2024

Wiebes og Vos kom til mål med en større gruppe, og SD Worx-stjernen lignede en klar vinder, men bundrutinerede Vos kastede med en sidste kraftanstrengelse sin cykel forrest.

Norske Ingvild Gåskjenn (Jayco) blev nummer tre.

Wiebes indså sin fejl og måtte i de følgende minutter trøstes af holdkammeraterne, og det nok kun et lille plaster på såret, at hun trods alt hentede sin klart bedste placering i Amstel Gold Race, som hun aldrig tidligere har spillet den store rolle i.

Hun fandt dog et lille smil frem i den følgende præmieoverrækkelse.

Rytterne nåede at være på cyklerne i kun lidt over to og en halv time, da løbet blev forkortet, efter at en politibetjent på motorcykel kom til skade efter et sammenstød med en bil.

/ritzau/