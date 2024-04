Det er ikke mange dage siden, at den kontroversielle amerikanske sportsstjerne og siden skuespiller O.J. Simpson gik bort.

Men allerede nu er der igen kaos omkring den nu afdøde 76-årige, hvor udtalelser fra hans advokat har chokeret flere.

Foruden en stor karriere i amerikansk fodbold og siden i Hollywood er Simpson bedst kendt for det, der blev kaldt århundredets retssag, hvor han i 1994 var anklaget for dobbeltdrabet på sin ekskone Nicole Brown Simpson samt hendes kæreste Ron Goldman.

Simpson blev i sidste ende frikendt, selvom mange mener, han var gerningsmanden. Og i kølvandet på hans død er der nu en opsigtsvækkende udvikling omkring hans dødsbo.

O.J. Simpson med sin advokat Johnnie Cochran under den famøse retssag. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere O.J. Simpson med sin advokat Johnnie Cochran under den famøse retssag. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

For selvom Simpson blev frikendt, blev han kendt skyldig i et civilt søgsmål fra Brown og Goldmans familier og dømt til at betale en erstatning på 33,5 millioner dollar – cirka 230 millioner kroner.

De penge har familierne til de afdøde aldrig set skyggen af, og hvis det står til Simpsons advokat Malcolm LaVergne, der står for testamentet, får de aldrig pengene.

»Det er mit håb, at Goldman-familien får nul kroner, ingenting. Især dem. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan som hans personlige repræsentant for at prøve at sikre, at de får ingenting,« lyder det opsigtsvækkende fra LaVergne i et interview med Las Vegas Review-Journal.



Det er uvist, hvor meget Simpson var værd ved sin død.

Han døde som følge af flere års sygdom, hvor han led af prostatakræft.