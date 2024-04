Lørdag eftermiddag har der udspillet sig paniske og uhyggelige scener i et shoppingcenter i Sydney.

Der er melding om flere døde og sårede – herunder en mor og hendes baby

Mindst seks personer er døde, skriver flere internationale medier, herunder The Sydney Morning Herald. Ifølge News.com.au er adskillige blevet såret.

Det skete efter at en mand – tilsyneladende helt umotiveret – begyndte at stikke folk ned i det propfyldte Westfield-shoppingcenter, som ligger tæt på Bondi Beach i Sydney.

Breaking: Police operation at Bondi Junction: Reports of stabbing, shots fired at shopping centre https://t.co/uDT73c3Oo2 — The Sydney Morning Herald (@smh) April 13, 2024

Til den australske tv-station 9 News har øjenvidner fortalt, at gerningsmanden, der af vidner beskrives som værende mellem 30 og 40 år, blandt andet stak en mor og en baby ned.

Ifølge vidnet var der »meget blod på gulvet«. Vedkommende tror, at babyen klarer den, men udtrykker bekymring over moderens tilstand.

Panikslagne kunder i shoppingcentret har overfor News.com.au beskrevet, hvordan de løb for livet for at komme væk fra gerningsmanden.

»Så snart jeg så sårede, løb jeg nedenunder, hvor jeg så politiet være på vej op. Få sekunder senere hørte jeg skud,« fortæller et øjenvidne til News.com.au.

Var du i Westfield-shoppingcenteret, da knivstikkeriet fandt sted? Så vil vi gerne høre fra dig. Du kan kontakte os på 1929@bt.dk.

»Folk var så forvirrede, og vi fik at vide, at der var en fyr, som stak folk ned på etagerne under os,« siger 21-årige Ellie Williams til The Sydney Morning Herald.

Norske Fredrik Lund arbejder i en butik i Westfield-shoppingcenteret. Han var på vej tilbage efter frokost, da han pludselig høre, at noget var helt, helt galt.

»Jeg gik ind i butikken, og så hørte jeg en masse skrig,« siger den 22-årige nordmand til Dagbladet.

Hele centret er nu evakueret af politiet, som kalder det en 'kritisk hændelse'. Redningstjenester er også kaldt til stedet.

Otte sårede skulle være kørt på hospitalet – herunder babyen. Hvor alvorligt de er kommet til skade, er der endnu ingen meldinger om.

Politiet beder folk om at undgå området.

Knivstikkerierne begyndte omkring klokken 15.45 lokal tid.

Klokken 16.37 lokal tid oplyste politiet, at en formodet gerningsmand er blevet skudt. Det står ikke umiddelbart klart, om skuddet var dræbende.

Adskillige ubekræftede videoer på sociale medier viser et stort opbud af redningstjenester og folk, der flygter fra indkøbscenteret.

Ifølge en journalist fra mediet ABC er »dusinvis, hvis ikke hundredvis« af betjente på stedet.

Flere mennesker er blevet set forlade indkøbscenteret i tårer, skriver The Guardian.

Der er ingen meldinger om et motiv.

Opdateres…