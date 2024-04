Torsdag blev en god dag for medicoselskabet Ambu, mens C25-bankerne sammen faldt til bunds.

Men vi starter i den positive ende, hvor Ambu steg 4,6 pct. og blev dagens vinder i det danske hovedindeks.

Det sker efter medicoselskabet onsdag aften offentliggjorde en opjustering af forventningerne til både den organiske omsætningsvækst og driftsmarginen. Læs mere her.

Det var god læsning for investorerne, som sendte aktien markant op ved børsåbningen. Fem minutter inde i dagens handel var Ambu-aktien oppe med 8,7 pct.

Jubelstemningen dampede dog lidt af i løbet af dagen, men det ændrer ikke på, at Ambu er dagens danske vinder.

Dagens taber blev Jyske Bank med et fald på 4,5 pct. Kigger man på de andre banker i C25-indekset, danner der sig et mønster. Både Danske Bank og Nordea er også at finde blandt dagens dårligste aktier i indekset.

Zealand Pharma har været i en dårlig stime på det sidste, og aktien fortsatte det negative momentum torsdag. Kursen faldt med 2,5 pct., og den seneste emåned er medicinalaktien ned med mere end 12 pct.

Det danske selskabs stigning har dog stadig været eksplosiv, hvis man ser på de seneste 12 måneder, hvor aktien er steget 185 pct.

Der var medvind til Mærsk i dagens børshandel. Containerrederiet steg 4,2 pct.

På den måde genvandt Mærsk det tabte territorie efter aktiekursen har været faldende tre dage i streg.

