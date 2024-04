Klokken 15.35 blev der onsdag truffet en ny beslutning vedrørende efterforskningen af sagen om den toårige dreng Émile.

Eftersøgningen i det område, hvor man forrige weekend fandt de første knoglerester af den lille, franske dreng, er dermed blevet afsluttet – og man går ind i en anden fase.

Det skriver det franske medie BFM TV.

Det var onsdag eftermiddag, det kom frem, at den storstilede eftersøgning, der har fundet sted i bjergområdet nær den franske landsby Haut-Vernet, blev indstillet.

Her ses franske gendarmer ved landsbyen Haut-Vernet den 2. april. Foto: Clement Mahoudeau/AFP/Ritzau Scanpix

I hvert fald midlertidigt.

Det kunne statsadvokaten i Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, oplyse i en pressemeddelelse elleve dage efter, at en tilsyneladende tilfældig vandrer fik øje på det, der viste sig at være den lille drengs kranie, på en sti ikke langt fra landsbyen, som Émile forsvandt sporløst fra i sommer.

Nu går efterforskningen af sagen ind i en anden fase, hvor målet er at fastslå omstændighederne ved dødsfaldet, lyder det.

Blandt andet ud fra de fund, som den seneste tid har gjort sig i området – som udover knoglerester også omfatter tøj fra drengen, som 8. juli var blevet passet hos sine bedsteforældre, da han pludselig blev væk.

»Efterforskningen vil nu fortsætte i lyset af resultaterne af de fund, der er gjort, og de ekspertrapporter, der er på vej, med det formål at fastslå omstændighederne ved Emiles død,« lyder det ifølge Le Figaro i pressemeddelelsen fra statsadvokaten.

»Eftersøgningen af liget af Émile Soleil, som blev indledt i Haut-Vernet den 30. marts 2024, efter at en vandrer havde fundet knogler, blev afblæst klokken 15.35 i dag (onsdag, red.),« blev det ifølge BFM TV oplyst.

I alt er mere end 45 hektar jord blevet gennemsøgt, siden en vandrer forrige lørdag gjorde fundet, der førte til et gennembrud i den mystiske sag.

Flere hundrede betjente, retsmedicinere og teknikere har været i gang med at arbejde i området, der blot ligger få kilometer fra landsbyen, for at finde spor, der kan give et svar på, hvad der helt præcist skete med den lille dreng, efter han forsvandt.

Her ses et billede fra den lille, franske landsby Haut-Vernet, som Émile forsvandt fra i sommer. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

De genstande, som den seneste halvanden uges tid er blevet fundet i området, bliver nu undersøgt af retsmedicinske eksperter fra Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN).

Det franske medie BFM TV oplyser, at beslutningen om at indstille eftersøgningen blev truffet på baggrund af rapporter om resultaterne af arbejdet på stedet og efter drøftelser med eksperter fra IRCGN og efterforskere fra eftersøgningsenheden i Marseille.

Samme medie beretter, at det ikke er udelukket, at myndighederne senere vil vende tilbage til stedet, når man har foretaget de nødvendige analyser af de fund, man indtil videre har gjort.

Det vides endnu ikke, hvad den lille drengs dødsårsag er.

I sidste uge forklarede statsadvokat Jean-Luc Blanchon ifølge nyhedsbureauet AFP, at man efterforsker bredt, og at man ikke kan sige, om der kan være tale om et fald, et uagtsomt manddrab, et mord eller noget helt andet.

»Vi kan stadig ikke favorisere den ene hypotese frem for den anden,« forklarede han.

Den lille landsby er foreløbigt lukket for offentligheden indtil 15. april.