Remees natklub Museo Club i indre København risikerer at skulle flytte eller i værste fald lukke.

Det skriver det lokale medie KøbenhavnLIV, der har set nærmere på et notat fra Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

Problemet er, at natklubbens naboer har planer om at indrette hotellejligheder, og det kan give Museo Club problemer med at overholde støjkravene.

Natklubben ligger i Lille Kongensgade, og bliver hotellejlighederne til virkelighed, bliver natklubben nødt til at skure ned for musikken.

»Da en hotellejlighed (bolig til overnatning) betragtes som støjfølsom anvendelse, kan Museo Club forventeligt ikke overholde grænseværdierne for støj til beboelse. Det kan i sidste ende betyde, at natklubben vil være nødsaget til at lukke og flytte fra lokalerne,« skriver Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ifølge KøbenhavnLIV er det endnu ikke afklaret, hvorvidt planerne om lejlighederne rent faktisk bliver til noget.

Men notatet fra kommunen slår fast, at det ikke er muligt at forhindre, at der bliver indrettet hotellejligheder.